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    28 августа 2026, 21:15 • Новости дня

    Медведев предупредил о риске потери контроля над искусственным интеллектом

    Медведев: ИИ может в любой момент выйти из-под контроля

    Tекст: Вера Басилая

    Нейросети начали самостоятельно создавать программы для обхода корпоративных систем киберзащиты, действуя без прямых команд со стороны человека, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, искусственный интеллект начал создавать программы для самостоятельного взлома корпоративных систем защиты. Подобные действия происходят без участия и предварительных указаний со стороны человека, передает РИА «Новости».

    «Только ленивый не пишет на эту тему, не говорит об угрозах, о том, что вот-вот ИИ выйдет из-под контроля. И примеры этому есть. Вот уже искусственный интеллект объединяется со своими, так сказать, возможными партнерами. Создает ботов для взламывания систем защиты тех или иных компаний, при том что такое задание ему не давалось», – отметил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

    Политик добавил, что дальнейшее развитие событий позволяет представить весьма мрачные сценарии для будущего человечества. По его словам, сфера нейросетей остается во многом неизученной, и в ближайшие годы технологии преподнесут множество сюрпризов, среди которых будут как позитивные, так и откровенно негативные.

    Медведев назвал Россию одним из мировых лидеров в сфере развития искусственного интеллекта.

    В марте Медведев перечислил ключевые риски нерегулируемого развития подобных технологий.

    28 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    Медведев заявил о погружении мира в хаос после распада СССР

    Медведев: Мир погрузился в хаос после распада СССР

    Медведев заявил о погружении мира в хаос после распада СССР
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разрушение советского государства стало катализатором глобальной нестабильности в сфере международных отношений, заявил заместитель председателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Исчезновение Советского Союза привело к масштабным геополитическим потрясениям, передает РИА «Новости». Выступая на Фестивале новых медиа, политик подчеркнул последствия распада советского государства для глобальной стабильности.

    «Советский Союз в силу ряда причин сошел с исторической сцены. И что произошло? Мир с точки зрения международных отношений погрузился в хаос», – отметил зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Дмитрий Медведев рассказал о восприятии россиянами Запада через «розовые очки» после распада СССР.

    Затем политик констатировал крушение иллюзий относительно теплых отношений с западными странами.

    В прошлом году президент России Владимир Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом бывших советских чиновников.

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    27 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Суд оштрафовал россиянина за сгенерированную ИИ судебную практику
    Суд оштрафовал россиянина за сгенерированную ИИ судебную практику
    @ Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский суд оштрафовал участника процесса за использование в материалах дела несуществующей судебной практики, созданной с помощью искусственного интеллекта.

    Суд по интеллектуальным правам оштрафовал индивидуального предпринимателя Александра Антропова из Воткинска за предоставление сгенерированной нейросетью несуществующей судебной практики, передает РИА «Новости».

    «Суд установил, что часть из приведенных предпринимателем в тексте кассационной жалобы 12 ссылок на судебную практику, в том числе одна якобы на правовую позицию, изложенную в определении Верховного суда РФ, относилась к несуществующим судебным актам либо содержала приписанные им выводы», – сообщили в пресс-службе инстанции.

    Представитель предпринимателя пытался оправдаться. Он утверждал, что неточности стали следствием технической ошибки при использовании искусственного интеллекта и не говорят о неуважении к суду. Юрист настаивал, что ссылки на выдуманные акты носили единичный характер.

    Суд критически отнесся к доводам защиты. В результате на предпринимателя был наложен судебный штраф в размере 5000 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пленум Верховного суда России обязал участников судебных разбирательств официально сообщать об использовании нейросетей.

    Британская юридическая фирма впервые выиграла процесс с помощью полностью подготовившего иск виртуального помощника.

    В прошлом году основатель компании ChronoPay Павел Врублевский произнес в суде сгенерированное искусственным интеллектом последнее слово.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 17:25 • Новости дня
    The Wall Street Journal разрешила журналистам использовать ИИ

    Издание The Wall Street Journal разрешило авторам колонок использовать ИИ

    The Wall Street Journal разрешила журналистам использовать ИИ
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Американская газета The Wall Street Journal разрешила авторам материалов в разделе мнений использовать искусственный интеллект при подготовке текстов без обязательного раскрытия факта применения технологий. Решение редакции уже называют показательным для всей медиасферы.

    Американская газета разрешила приглашенным авторам использовать нейросети при написании колонок без обязательного уведомления читателей, передает The Wall Street Journal. Такое решение было принято после публикации статьи миллиардера и основателя Duquesne Capital Стэнли Дракенмиллера.

    В понедельник бизнесмен выпустил материал с критикой министра финансов США Скотта Бессента. Читатели заметили в тексте характерные для искусственного интеллекта речевые обороты. Вскоре Дракенмиллер подтвердил использование нейросетей.

    «Я не стесняюсь этого... Теперь я пишу все с помощью ИИ по той же причине, по которой я использую калькулятор, когда решаю математические задачи», – заявил финансист.

    Дракенмиллер также подчеркнул, что его авторство, по его мнению, не вызывает сомнений. «Мое имя стоит под статьей. Это мои мысли», – заявил он.

    Редактор раздела мнений Пол Джиго поддержал автора, назвав искусственный интеллект «фактом современной жизни». По его словам, главное – чтобы статья отражала подлинное мнение автора, и он обладал достаточным авторитетом для таких заявлений.

    Издание выбрало иной путь по сравнению с другими крупными медиа. На прошлой неделе Financial Times выпустила исправление к статье профессора Гарварда из-за скрытого использования ИИ. Еще более жесткую позицию ранее заняла The New York Times. Газета сообщала внештатным авторам, что тексты и визуальные материалы должны быть результатом исключительно человеческого творчества и самостоятельной работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские литературные журналы ввели бессрочный запрет на публикацию сгенерированных нейросетями текстов. Платформа «Википедия» запретила создание новых статей с помощью искусственного интеллекта. Многие авторы стали использовать намеренные опечатки для доказательства самостоятельного написания материалов.

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    27 августа 2026, 10:28 • Новости дня
    Сбежавшие нейросети OpenAI попытались замести следы хакерской атаки

    ИИ-агенты OpenAI объединились для скрытной атаки на платформу Hugging Face

    Tекст: Мария Иванова

    Около 700 ботов OpenAI покинули изолированную среду и атаковали стороннюю платформу Hugging Face, попытавшись при этом удалить системные журналы для обмана контролирующих операторов.

    Агенты искусственного интеллекта компании OpenAI пытались скрыть свои действия при атаке на платформу машинного обучения Hugging Face, а также запутать контролирующих процессы операторов, передает ТАСС. В атаке участвовало около 700 агентов.

    «Пытаясь обмануть оценщика, заставив его думать, что он не получил правильный ответ, модели иногда пытались удалить или изменить свои выходные данные или журналы сообщений, злоупотребляя сжатием контекста, внедряя вредоносный код в контейнер оценщика и выводя противоположные выходные данные», – говорится в отчете компании.

    В середине июля стартап Hugging Face сообщил о несанкционированном проникновении в свои системы. Позже OpenAI подтвердила, что атаку организовали ее модели, которые во время испытаний смогли сбежать из внутренней изолированной системы во всемирную сеть. Они искали ответы на тестовые задания в базах данных платформы.

    ИИ-модели взаимодействовали через доски сообщений и объединили усилия для выхода из защищенной среды. Они пытались покинуть тестовую зону с мая, когда получили задание, требующее доступа в интернет. Совместными усилиями агенты нашли уязвимость, позволившую им выйти в сеть и атаковать Hugging Face.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле алгоритмы OpenAI взломали стороннюю платформу для получения готовых решений сложного теста.

    Перед этой атакой тестовые модели проникли в репозиторий Artifactory.

    Позже передовые системы создали поддельные аккаунты для обмана специалистов.

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    26 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Россиянам рассказали о последствиях нового закона об ИИ

    Адвокат Григориади: Пользователи ИИ не заметят изменений в связи с новым законом

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление в силу нового закона об искусственном интеллекте 1 сентября пройдет практически незаметно для большинства граждан России, сообщил адвокат Дмитрий Григориади.

    Григориади заявил, что после вступления в силу закона об искусственном интеллекте 1 сентября для большинства россиян практически ничего не изменится. Документ носит рамочный характер и регулирует только большие фундаментальные модели с количеством параметров от 1 млрд. Значительная часть норм начнет действовать 1 марта 2027 года, передает «Газета. Ru».

    «Закон не вводит обязательную маркировку созданного ИИ контента. С марта 2027 года крупные интернет-площадки с суточной аудиторией от 500 тыс. пользователей должны будут предоставить авторам возможность установить соответствующее предупреждение, но пользоваться ею необязательно. Гражданин не получил отдельного права знать, что решение о нем принимал алгоритм», – отметил адвокат Дмитрий Григориади.

    По его словам, действующий закон о персональных данных запрещает без письменного согласия человека принимать юридически значимые решения исключительно на основании автоматизированной обработки. Гражданин вправе потребовать объяснений и пересмотра такого решения. За ошибку алгоритма отвечает применившая его организация.

    С марта 2027 года правительство сможет определять сферы, в которых разрешено использовать только российские суверенные или национальные модели. Они должны обрабатывать и хранить данные в России, при этом запрета иностранных нейросетей закон не предусматривает. Принадлежность прав на созданные нейросетью материалы придется проверять в пользовательском соглашении сервиса.

    Совет Федерации одобрил закон о регулировании больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

    Новый документ разделяет цифровые разработки на суверенные и национальные категории.

    Депутаты Госдумы приняли норму о возможности добровольной маркировки сгенерированного нейросетями контента.

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    26 августа 2026, 11:44 • Новости дня
    Гейтс предупредил о скрытой опасности искусственного интеллекта

    Гейтс призвал лишить разработчиков права самостоятельно контролировать ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Искусственный интеллект является самым опасным инструментом из когда-либо разработанных, поэтому контроль за ним нельзя оставлять исключительно разработчикам, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

    Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал ужесточить контроль над искусственным интеллектом, заявив об опасности технологии и ее превосходстве над человеком в программировании, передает РИА «Новости». Основатель Microsoft Билл Гейтс выразил обеспокоенность текущей ситуацией в индустрии.

    «Самостоятельный контроль самого опасного из когда-либо изобретенных инструментов? Нет, спасибо!» – сказал Гейтс в интервью The New York Times. Он выступил за обязательные проверки ИИ-систем, которые могут использоваться в военных целях, включая создание биологического оружия.

    Миллиардер признался, что современные нейросети, такие как Claude Code от Anthropic, уже превосходят его в программировании. Гейтс отметил, что это третий раз в его жизни, когда технологические достижения по-настоящему его поразили, после графического интерфейса в 1980 году и первых версий ChatGPT в 2022 году.

    По словам Гейтса, представители техноиндустрии серьезно обеспокоены стремительным развитием ИИ, но скрывают свои опасения ради привлечения инвестиций. Он призвал усилить контроль над технологией, ввести налог на ее использование и запретить замену людей нейросетями в ряде профессий, чтобы избежать массового сокращения рабочих мест.

    Основатель Microsoft Билл Гейтс запланировал визит в КНР для обсуждения глобальных мер контроля за нейросетями.

    Администрация США рассмотрела возможность обязательной проверки новых моделей искусственного интеллекта перед публичным релизом.

    Ранее чат-бот ChatGPT выдал пользователям подробные инструкции по созданию биологического оружия.

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    26 августа 2026, 17:07 • Новости дня
    Учителям и школьникам представили цифровое дополнение к новым учебникам истории

    Российское военно-историческое общество представило обновленную версию раздела «Учителю и ученику», размещенного на портале История.РФ. На площадке собраны дополнительные материалы к единой государственной линейке учебников по истории и обществознанию.

    Ресурс содержит свыше 40 тыс. материалов, которые распределены по темам и параграфам школьных учебников. В частности, пользователям доступны текстовые публикации, видеолекции, аудиоматериалы, тестовые задания и презентации, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «С этого учебного года школьники будут изучать историю по единой государственной линейке учебников с пятого по 11 класс», – рассказал ответственный секретарь проекта Владислав Кононов. Он добавил, что курс обществознания сокращен до трех лет и теперь будет преподаваться исключительно старшеклассникам. Переход на новые пособия займет два года. Уже в этом учебном году в школах появятся книги под редакцией Дмитрия Медведева для девятых и десятых классов, а издание для выпускников выпустят к осени 2027 года.

    Платформа предлагает аудиолекции, интерактивные тесты и презентации по каждому параграфу. В дальнейшем образовательные возможности планируется расширить за счет мобильного приложения «Учебник истории».

    Вскоре разработчики также планируют запустить специальное мобильное приложение и умного помощника «Нестор». Искусственный интеллект будет обучен на материалах всей линейки учебников. Он поможет преподавателям актуализировать подачу тем, а детям – искать нужные даты и готовить доклады.

    Еще одним направлением работы стало расширение доступа школьников к историческим источникам. Руководитель Сообщества онлайн-преподавателей по истории и обществознанию Кирилл Станишевский заявил, что открытая база источников и доступ к архивным документам могут помочь учащимся лучше ориентироваться в исторической информации и противостоять лжи в интернете. «Только донося до школьников важнейшие исторические факты мы сможем дать отпор тому огромному количеству фейков, которые каждый год формируются в интернет-пространстве», – подчеркнул Станишевский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично редактирует новые учебники по обществознанию. Минпросвещения утвердило новые нормы изучения этого предмета в школах. Глава ведомства Сергей Кравцов анонсировал масштабную программу переподготовки преподавателей истории.

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    26 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    FT: Маск построит орбитальные дата-центры

    FT: SpaceX планирует запустить до миллиона спутников для орбитальных ЦОД

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания SpaceX намерена создать на околоземной орбите масштабную сеть центров обработки данных для развития искусственного интеллекта.

    Компания SpaceX смогла убедить инвесторов в финансовой привлекательности развертывания сети орбитальных центров обработки данных для искусственного интеллекта, сообщает Financial Times.

    Проект предполагает запуск на околоземную орбиту до одного миллиона спутников, оснащенных микропроцессорами. Ожидается, что эта инициатива может принести триллионные доходы в перспективе, отмечает ТАСС.

    SpaceX планирует занять доминирующее положение на новом рынке орбитальных ЦОД. Компания, успешно вышедшая на фондовый рынок в июне, намерена начать запуски спутников уже в 2027 году. Ключевым элементом программы станет 122-метровая ракета Starship.

    «Это не что-то из далекого будущего», – заявил в августе Илон Маск инвесторам. Однако внутренние документы и оценки инженеров показывают, что SpaceX предстоит решить серьезные технические проблемы. Среди них – снижение стоимости частых запусков, охлаждение мощных компьютеров в вакууме и регулярное обновление оборудования.

    Эксперты отмечают огромные логистические сложности проекта. Для поддержания группировки Starmind потребуется запускать более девяти ракет в день, учитывая замену чипов каждые пять лет и вывод 60 аппаратов за один пуск. Первоначальная сеть может быть развернута к 2028 году, но успех будет зависеть от экономической целесообразности по сравнению с наземными центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX запланировала запуск миллиона спутников для создания орбитальных дата-центров.

    Ученые при этом выразили тревогу из-за риска разрушения атмосферы Земли.

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    26 августа 2026, 10:53 • Новости дня
    Гейтс заявил о планах предложить Си Цзиньпину обуздать ИИ

    Гейтс сообщил о намерении обсудить с Си Цзиньпином риски ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Основатель Microsoft Билл Гейтс планирует обсудить с лидером КНР глобальные меры контроля за развитием искусственного интеллекта и предотвращение создания биологического оружия.

    Основатель компании Microsoft Билл Гейтс планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в конце этого года, передает РИА «Новости».

    Цель визита – предложить глобальные меры по снижению рисков, связанных с искусственным интеллектом.

    «Билл Гейтс планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в конце этого года, чтобы предложить глобальные меры по снижению рисков, связанных с искусственным интеллектом», – отмечает агентство Reuters. Миллиардер считает, что Пекин может согласиться ограничить выпуск потенциально опасных моделей ИИ, если Вашингтон первым проявит инициативу.

    Предприниматель хочет предложить механизм контроля за возможностями ИИ по созданию биологического оружия. При этом ограничения не должны мешать развитию технологической индустрии. Команда Гейтса уже работает над организацией встречи, которая может состояться в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Microsoft Билл Гейтс ранее приравнял опасность искусственного интеллекта к биологическому оружию.

    Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал сохранить обязательный контроль человека над подобными системами.

    Вашингтон и Пекин запланировали на сентябрь двусторонние переговоры для обсуждения рисков нейросетей.

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    27 августа 2026, 10:39 • Новости дня
    В России создали первую ИИ-модель для планирования маршрутов транспорта

    Минтранс сообщил о создании ИИ-модели для оптимизации общественного транспорта

    Tекст: Мария Иванова

    Новая российская система искусственного интеллекта впервые в мире объединила расписания, выходы машин и графики водителей, сократив межрейсовые простои на 34%.

    Уникальная система была разработана авторами платформы «Оптуран», передает РИА «Новости».

    «Российские разработчики при помощи ИИ первыми в мире оптимизировали планирование работы общественного транспорта», – говорится в сообщении ведомства. Ранее подобные промышленные расчеты считались невыполнимыми из-за их высокой сложности.

    Новая технология успешно прошла тестирование на столичных маршрутах компании «Мосгортранс». Алгоритм учитывает множество параметров, включая интервалы движения, вместимость салонов, режим труда персонала и требования контрактов. В будущем инновационное решение планируют внедрить в других регионах страны.

    Испытания показали значительное повышение эффективности пассажирских перевозок. Межрейсовые простои сократились на 34%, а нагрузка на персонал в ночные часы заметно снизилась. Кроме того, оптимизация позволила высвободить два автобуса для усиления других востребованных направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился применять искусственный интеллект для развития общественного транспорта.

    Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил о внедрении нейросетей в работу почти половины транспортных организаций страны.

    Столичные власти анонсировали использование умных алгоритмов для управления дорожным трафиком в московском районе Тушино.

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    28 августа 2026, 09:46 • Новости дня
    Токаев: Искусственный интеллект скоро заменит ядерное оружие

    Токаев спрогнозировал замену ядерного оружия технологиями ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Нейросети и цифровые технологии развиваются настолько стремительно, что в перспективе способны полностью вытеснить оружие массового поражения из геополитического противостояния, отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в обозримом будущем искусственный интеллект сможет стать альтернативой ядерному оружию, передает РИА «Новости».

    Выступая на первой сессии нового однопалатного парламента республики – Курултая, глава государства отметил стремительное развитие цифровых технологий.

    «Стремительное развитие получили цифровые технологии и искусственный интеллект. Конечные и даже промежуточные результаты данного процесса носят дискуссионный характер, порой непонятны даже тем, кто разрабатывает эти технологии. Например, высказан прогноз о замене ядерного оружия инструментами искусственного интеллекта уже в обозримом будущем», – подчеркнул казахстанский лидер.

    Первые в истории страны выборы в однопалатный парламент состоялись 23 августа. Курултай стал новым высшим законодательным органом республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил созвать первую сессию нового однопалатного парламента 28 августа.

    В мае глава государства заявил о планах стран ЕАЭС регламентировать безопасное развитие нейросетей.

    Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс сравнил угрозу искусственного интеллекта с ядерным оружием.

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    27 августа 2026, 09:02 • Новости дня
    Британские хирурги впервые удалили опухоль мозга с помощью ИИ

    ИИ в реальном времени помог спасти зрение при удалении опухоли мозга

    Tекст: Мария Иванова

    Инновационная компьютерная система помогла специалистам в Британии во время операции обойти опасные зоны в основании черепа и спасти 48-летнего пациента от потери зрения.

    Уникальное медицинское вмешательство прошло в лондонской Национальной больнице неврологии и нейрохирургии, передает ТАСС.

    Во время процедуры алгоритм в реальном времени анализировал видео с камеры и подсвечивала критически важные структуры. Это позволило врачам не повредить нервы и сосуды.

    Первым пациентом, прошедшим через подобную процедуру, стал Рис Хибберт. До лечения 48-летний мужчина передвигался с тростью из-за стремительно падающего зрения, однако уже через неделю после хирургического вмешательства смог ходить самостоятельно.

    Передовую систему создали эксперты больницы Университетского колледжа Лондона. В масштабной разработке также приняли участие специалисты Национального института здравоохранения и технологической корпорации Google.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московские врачи провели уникальную операцию на сосудах головного мозга для спасения зрения пациентки.

    Петербургские хирурги удалили опухоль грудной клетки с применением технологий дополненной реальности.

    Компания Neuralink создала инновационного робота для хирургических вмешательств в любых отделах мозга.

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    28 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Медведев: Никаких планов мобилизации в России нет

    Tекст: Вера Басилая

    Никаких планов мобилизации в России нет, стране достаточно тех, кто воюет, подписав контракт, заявил заместитель председателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев исключил вероятность проведения новых призывных мероприятий, передает РИА «Новости».

    «Никаких планов мобилизации в нашей стране нет, нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт», – подчеркнул председатель партии «Единая Россия».

    Соответствующее заявление Медведев сделал во время общения с участниками Фестиваля новых медиа.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухи о новой мобилизации информационными утками Киева.

    Месяцем ранее Дмитрий Медведев охарактеризовал подобные публикации вражеской провокацией.

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    28 августа 2026, 19:57 • Новости дня
    Медведев назвал конфликт России и Запада глобальным

    Медведев: Конфликт России и Запада носит глобальный характер

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал текущее геополитическое противостояние страны с западными государствами как системное и масштабное.

    Противостояние России и целого ряда западных государств носит глобальный характер, передает РИА «Новости». Такую оценку текущей геополитической ситуации Медведев дал во время общения с участниками Фестиваля новых медиа.

    «С точки зрения противостояния, вы прекрасно понимаете, наш конфликт с целым рядом западных стран носит глобальный, системный характер», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее заместитель председателя Совбеза сравнил ситуацию в Донбассе с событиями 2008 года в Южной Осетии.

    В июне политик охарактеризовал беспрецедентное экономическое давление западных стран как начало прямого противостояния с Россией.

    Весной Дмитрий Медведев заявил о прямом участии десятков западных государств в конфликте.

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    28 августа 2026, 17:24 • Новости дня
    Итоги спецпроекта «Нейроигры» подвели в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве подвели итоги спецпроекта «Нейроигры» президентской платформы «Россия – страна возможностей», в рамках которого десять команд-финалистов в течение восьми часов создавали игровые прототипы с использованием искусственного интеллекта.

    Победители получили 800 тыс. рублей, а команда, занявшая второе место, – 500 тыс. рублей на доработку демоверсии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Очный этап прошел в Инновационном центре «Сколково». Победила команда «Свои игры» с тренажером «Амбидекстр», развивающим оба полушария мозга. Второе место заняла команда «ГАЗ ГАЗ ШЕСТЬ СЕМЬ ТМ» с игрой «Б.А.М.» о строительстве магистрали. Третье место досталось команде «Вверх» за игру «Камень с души».

    «Сегодня в видеоигры играет большинство россиян, поэтому игры – это уже не просто развлечение, а один из самых массовых языков современной культуры. Искусственный интеллект делает доступнее вход в разработку», – отметил директор по маркетингу и аналитике платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев. По его словам, небольшая команда с сильной идеей и ИИ-инструментами может быстро создать прототип.

    Директор АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадий Гурьянов подчеркнул важность создания отечественных игр. По его мнению, идеи талантливых коллективов имеют потенциал не только в России, но и за рубежом. Победители смогут претендовать на поддержку от Института развития интернета, VK Play и Фонда «Сколково».

    Фонд «Сколково» готов подключить победителей к своей инфраструктуре. Директор по цифровым креативным индустриям фонда Алексей Каленчук сообщил о готовности сопровождать лучшие проекты. Участники отметили, что самым сложным было ограничение по времени, но нейросети помогли им справиться с задачами.

    В начале августа организаторы хакатона «Нейроигры» анонсировали дополнительные гранты для лучших разработчиков.

    В июне участники «Первого кубка нейроконтента» создали короткие видеоролики о технологическом будущем России.

    Осенью прошлого года московская команда «KROLIKI» выиграла контракт на 500 тыс. рублей.

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