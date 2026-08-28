Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана

Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения

Иранская армия закупила новую военную технику во время перемирия с США

Tекст: Денис Тельманов

Тегеран приобрел свежие партии военной техники в период временного прекращения огня с американской стороной, передает РИА «Новости».

Официальный представитель армии Исламской республики Мохаммад Акраминия подтвердил этот факт.

«Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения», – заявил он.

Спикер не стал уточнять конкретные типы приобретенного арсенала и страны-поставщики. По его словам, иранское руководство использовало паузу в боевых действиях для восстановления систем, получивших повреждения в ходе весенних столкновений.

Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории, вызвав ответные действия Тегерана.

В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако вскоре обмен ударами возобновился. Сейчас активные бои не ведутся, а Вашингтон делает ставку на экономическое давление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о переходе к наступательной военной доктрине. Месяцем ранее иранские военные получили новые комплексы противовоздушной обороны.

Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении временного перемирия с Тегераном.