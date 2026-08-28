Медведев заявил о полном государственном суверенитете России

«Добиться полного, неограниченного суверенитета – вот такого, например, как, допустим, есть в государственных отношениях, в международном праве, – сложно. И то мы знаем: далеко не каждое государство является в полной мере суверенным. Вот наша страна является. Почему? Потому что мы сильное государство», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».
Заявление было сделано во время встречи политика с участниками Фестиваля новых медиа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Дмитрий Медведев заявил о приоритете российских стратегических целей над требованиями западных стран.
Зимой зампред Совбеза назвал защиту независимости внешнего курса главной задачей военнослужащих.
В конце прошлого года президент Владимир Путин отметил возвращение России статуса полностью суверенной страны за время спецоперации.