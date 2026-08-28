Глава Минприроды сообщил о новых запасах циркония в Заполярье

Глава Минприроды Козлов: Новые запасы циркония найдены в Заполярье

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия в 2026 году получила фактический прирост запасов циркония в Мурманской области, передает РИА «Новости». Кроме того, ожидается увеличение объемов по бокситам, молибдену, урану и титану.

«Приросты дефицитного сырья за счет недропользователей запланированы по бокситам – 320 тыс. тонн, молибдену – 3,3 тыс. тонн, урану – 20,8 тыс. тонн, титану – 165 тыс. тонн и цирконию – 12 тыс. тонн. По цирконию получены фактические приросты запасов в открытом месторождении Гора Южная в Мурманской области», – сказал Козлов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роснедр Олег Казанов спрогнозировал открытие сотен новых месторождений твердых полезных ископаемых в 2026 году.

В конце марта специалисты приступили к подготовке разработки залежей урана, хрома и титана.

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