Путин расписался на клюшке и свитере юных хоккеистов в Нижнем Новгороде

Tекст: Вера Басилая

Путин во время визита в многофункциональный спортивный комплекс «VOLGA Арена» встретился с тренирующимися детскими командами, следует из сообщения Кремля. После осмотра инфраструктуры глава государства вышел на лед к юным спортсменам.

«Комплекс – это подарок всем», – заявил российский лидер, поблагодарив строителей и губернатора за целенаправленную работу над проектом. Он также отметил большое количество хоккейных болельщиков в Нижнем Новгороде и огромную популярность этого вида спорта в регионе.

Начинающие игроки выразили благодарность за возможность заниматься на современной площадке и пообещали добиваться только побед. В качестве сувенира они вручили президенту хоккейную клюшку, украшенную традиционной хохломской росписью. В ответ российский лидер оставил памятные автографы на другой клюшке и спортивном свитере.

Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».