Медведев назвал конфликт России и Запада глобальным

Противостояние России и целого ряда западных государств носит глобальный характер, передает РИА «Новости». Такую оценку текущей геополитической ситуации Медведев дал во время общения с участниками Фестиваля новых медиа.
«С точки зрения противостояния, вы прекрасно понимаете, наш конфликт с целым рядом западных стран носит глобальный, системный характер», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее заместитель председателя Совбеза сравнил ситуацию в Донбассе с событиями 2008 года в Южной Осетии.
В июне политик охарактеризовал беспрецедентное экономическое давление западных стран как начало прямого противостояния с Россией.
Весной Дмитрий Медведев заявил о прямом участии десятков западных государств в конфликте.