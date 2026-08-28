Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее

Tекст: Валерия Городецкая

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сегодня борется за свое настоящее и будущее, а укрепление суверенитета должно сопровождаться практическими усилиями по повышению благополучия граждан, передает РИА «Новости».

«В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия и будет сильна в будущем», – сказал Путин. Он отметил, что эти усилия напрямую связаны с укреплением суверенитета страны.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую поездку главы государства в Нижний Новгород.

В рамках визита Путин провел встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.

На самом форуме российский лидер отметил способность смелых отечественных проектов определять развитие страны на десятилетия вперед.