Захарова: Россия закрывает двери только артистам с нацистской идеологией

Tекст: Елизавета Шишкова

По ее словам, Москва не препятствует въезду зарубежных исполнителей, если они не нарушают российское законодательство, передает ТАСС.

«Мы никаким артистам двери не закрывали и не закрываем и не будем закрывать. Наши двери закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую, националистическую идеологию», – подчеркнула дипломат на полях Фестиваля новых медиа в мастерской управления «Сенеж».

Захарова также отметила, что в стране регулярно проходят масштабные международные фестивали и конкурсы. Она добавила, что ни одно крупное культурное событие или форум в России не обходится без участия как отечественных, так и иностранных гостей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году движение «Ветераны России» потребовало запретить Канье Уэсту въезд в страну из-за высказываний о нацизме.

Позже организаторы гастролей американского рэпера подтвердили получение артистом предоплаты за выступления.

Нижегородская «Совкомбанк арена» выразила готовность провести данное масштабное мероприятие.