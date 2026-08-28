Путин ознакомился с новейшими разработками в области биоэлектронной медицины

Путину показали уникальный обруч для определения способностей мозга

Tекст: Вера Басилая

Путин ознакомился с инновациями на выставке «Знай наших» в Нижнем Новгороде. Внимание президента привлекла продукция компании «Нейри», специализирующейся на создании нейроинтерфейсов для отслеживания и корректировки психофизиологического состояния, передает ТАСС.

Генеральный директор предприятия Александр Панов представил уникальный обруч для нейропрофориентации. Устройство надевается на голову и в процессе решения тестовых заданий выявляет природные склонности человеческого мозга.

«Такие разработки позволят человеку не страдать, занимаясь не своим делом», – отметил российский лидер.

Руководитель компании добавил, что биоинженерные технологии применимы не только в медицине. Подобные системы могут использоваться в сельском хозяйстве, например, для стимуляции мозга молочных коров с целью решения проблем с аппетитом и повышения эффективности производства.

Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

Владимир Путин призвал сформировать в стране полноценную систему поддержки инновационных разработок и обеспечить устойчивый спрос на отечественную продукцию.

Путин в Нижнем Новгороде заявил, что вся территория страны от Калининграда до Владивостока должна быть обеспечена отечественными технологическими решениями.