Медведев: Никаких планов мобилизации в России нет

Медведев исключил вероятность проведения новых призывных мероприятий, передает РИА «Новости».
«Никаких планов мобилизации в нашей стране нет, нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт», – подчеркнул председатель партии «Единая Россия».
Соответствующее заявление Медведев сделал во время общения с участниками Фестиваля новых медиа.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухи о новой мобилизации информационными утками Киева.
Месяцем ранее Дмитрий Медведев охарактеризовал подобные публикации вражеской провокацией.