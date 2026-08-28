Путин отметил историческое значение Нижнего Новгорода

Tекст: Денис Тельманов

Выступая перед участниками форума «Сильные идеи для нового времени», Путин напомнил о подвиге нижегородского ополчения, спасшего Москву от интервентов в 1611 году, передает РИА «Новости».

«Здесь всегда умели сообща решать сложные задачи и трудились на благо Отечества. Мы помним славные страницы истории, связанные с Нижним Новгородом, и сразу вспоминаем 1611 год, Второе ополчение, которое освободило Москву от интервентов», – сказал Путин.

Российский лидер добавил, что подобные традиции гражданской инициативы полностью созвучны атмосфере проходящего мероприятия. По его словам, форум успешно объединяет активных и творческих людей, которые искренне любят страну и верят в ее будущее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о рабочей поездке главы государства в Нижний Новгород. Российский лидер прибыл в город для участия в масштабном форуме.

В рамках визита Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.