Лавров и глава МИД Бразилии провели телефонные переговоры

Главы внешнеполитических ведомств России и Бразилии провели телефонные переговоры, сообщается на сайте российского МИД. Дипломаты обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку дня. Стороны также согласовали график предстоящих контактов.
В министерстве подчеркнули, что беседа прошла в традиционно конструктивном и доверительном ключе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года министры иностранных дел России и Бразилии обсудили вопросы сотрудничества в рамках БРИКС.
Весной 2025 года Сергей Лавров отправился на совещание глав МИД объединения в Рио-де-Жанейро.
В начале прошлого года президенты двух стран провели телефонный разговор об урегулировании конфликта на Украине.