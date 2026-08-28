МИД: Лавров и глава МИД Бразилии провели телефонные переговоры

Tекст: Елизавета Шишкова

Главы внешнеполитических ведомств России и Бразилии провели телефонные переговоры, сообщается на сайте российского МИД. Дипломаты обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку дня. Стороны также согласовали график предстоящих контактов.

В министерстве подчеркнули, что беседа прошла в традиционно конструктивном и доверительном ключе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года министры иностранных дел России и Бразилии обсудили вопросы сотрудничества в рамках БРИКС.

Весной 2025 года Сергей Лавров отправился на совещание глав МИД объединения в Рио-де-Жанейро.

В начале прошлого года президенты двух стран провели телефонный разговор об урегулировании конфликта на Украине.