Путин назвал операторов дронов и генетических инженеров профессиями будущего

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом глава государства заявил во время выступления на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

«Способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда были сильной отличительной чертой Агентства стратегических инициатив. Еще в 2014 году вы представили Атлас новых профессий, в числе которых были и операторы дронов, и специалисты по генетическому редактированию», – отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что многие профессии, которые десять лет назад воспринимались как новые и перспективные, сегодня уже приобрели практическое значение и стали востребованными.

«Сегодня эти и многие другие компетенции не просто востребованы, а определяют конкурентоспособность государства в целом», – заявил Путин.

Ранее президент поручил подготовить новую редакцию атласа, которая должна учитывать не только гражданские, но и военные компетенции будущего. Путин назвал эту задачу амбициозной и новаторской.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил о стремительном росте спроса на операторов беспилотных систем.

Президент России призвал уделять особое внимание работе национальных центров генетических ресурсов.

Глава государства назвал внедрение автономных беспилотных решений путем к укреплению глобальной конкурентоспособности страны.