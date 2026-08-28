Путин призвал создать систему поддержки инноваций в России

Tекст: Вера Басилая

Об этом глава государства заявил на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, передает РИА «Новости». По словам президента, необходимо создать условия, при которых российские граждане будут пользоваться отечественными технологическими решениями и гордиться ими. Путин подчеркнул, что речь идет в том числе о формировании долгосрочного спроса на продукцию российских компаний.

«Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций. Способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда была сильной отличительной чертой Агентства стратегических инициатив», – заявил Путин.

Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».