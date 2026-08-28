Путин призвал сделать российские технологии предметом гордости всей страны

Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, президент подчеркнул важность создания долгосрочного спроса на российскую продукцию, передает РИА «Новости».
«Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России», – заявил глава государства. Он добавил, что необходимо выстроить полноценную систему поддержки инноваций.
Кроме того, российский лидер отметил необходимость учитывать боевой опыт солдат и офицеров, полученный в ходе спецоперации. По его словам, эти знания должны применяться при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Также важно формировать для фронтовиков направления для будущего трудоустройства и самореализации в мирной жизни.
Ранее глава государства призвал к самостоятельному производству критически важной продукции.
Российский лидер заявил об огромной пользе навыков ветеранов спецоперации для отечественной промышленности.
Президент потребовал оснащать армию умной техникой на базе исключительно российских решений.