В России высадили первый миллион деревьев в рамках акции «Сохраним лес»

Tекст: Вера Басилая

Восьмой сезон акции стартовал в рамках форума «Арктика. Лёд тронулся» в Нарьян-Маре, передает Минприроды Пермского края. Массовые мероприятия уже прошли в нескольких субъектах страны, включая Томскую и Нижегородскую области. В Пермском крае площадкой кампании стало Добрянское лесничество, где провели агротехнический уход за деревьями, образующими геоглиф в виде цифры «80».

Этот символ на площади 2,35 га посвящен подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«В этом году география акции «Сохраним лес» охватит восемь территорий края: Добрянское, Косинское, Октябрьское, Соликамское, Куединское, Очерское, Гайнское и Чайковское лесничества. Запланировано высадить более 27 тыс. деревьев, таких как ель и сосна», – говорится в сообщении ведомства.

В Архангельской области к акции первыми присоединились специалисты Единого лесопожарного центра. В Нижегородской области в высадке приняли участие представители лесохозяйственного объединения из Белоруссии. Гендиректор АНО «Сад Памяти» Роман Сусенко отметил, что за все годы проведения акции планируется преодолеть рубеж в 500 млн деревьев.

Высадки продлятся до декабря и охватят все регионы.

Восьмой сезон всероссийской акции «Сохраним лес» стартовал в Нарьян-Маре.