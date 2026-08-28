Роскосмос сообщил о готовности двух космонавтов к миссии Crew-13

Роскосмос: Космонавты Тетерятников и Кивирян признаны готовыми к миссии Crew-13

Tекст: Валерия Городецкая

Специальная комиссия подтвердила готовность к космическому полету Тетерятникова и Кивиряна, сообщается в канале Роскосмоса в Max. Они входят в состав основного и дублирующего экипажей миссии Crew-13.

«Космонавты Роскосмоса Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян готовы к космическому полету», – отметили в госкорпорации. Решение было принято по итогам заседания в Центре подготовки космонавтов.

Специалисты оценивали готовность российских членов экипажа американского корабля Crew Dragon к работе на отечественном сегменте МКС. Кандидаты успешно сдали все необходимые зачеты и экзамены. Кроме того, они выполнили комплексные тренировки по программе предстоящего полета.

В феврале межведомственная комиссия включила Сергея Тетерятникова в основной экипаж миссии Crew-13.

В начале августа космонавт решил взять с собой на орбиту электронные книги по истории родного края.

Несколькими днями ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о невозможности существования МКС без совместной работы России и США.