Россия предложила создать особую экономическую зону в афганском порту

Tекст: Валерия Городецкая

Стороны также рассмотрели пути расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, передает РИА «Новости».

«Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов выступил с предложением о создании такой зоны в ходе встречи с главой управления Ахмадом Джаном Билалом. Жирнов отметил, что предлагаемая зона обеспечит необходимые условия для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, упаковки товаров и ведения другой экономической деятельности», – сообщил Наби Бахар.

Российский дипломат также представил предложения по акционерным обществам, связанным с компаниями «Астрас» и «Афсотр». Эти совместные советско-афганские транспортные предприятия успешно работали в 80-х годах, используя для грузоперевозок советские автомобили КамАЗ и чехословацкие Tatra.

Афганская сторона приветствовала инициативу, подчеркнув важность проекта для экспорта фруктов на международные рынки. Кабул готов к дальнейшему расширению торговых связей с Москвой и предложил создать в Афганистане мастерскую по ремонту автомобилей КамАЗ, а также заключить соглашения об импорте российских нефтепродуктов.

Хайратон – портовый и транспортный узел на севере Афганистана, расположенный на границе с Узбекистаном, на берегу реки Амударьи. Через него проходит значительная часть внешнеторговых грузов страны, а также действует железнодорожное сообщение с узбекским Термезом. Благодаря своему расположению Хайратон имеет важное значение для транзита товаров между Афганистаном и странами Центральной Азии.

Ранее посол Афганистана в Москве Гуль Хасан выразил заинтересованность в закупках российских энергоресурсов.

В конце прошлого года афганские бизнесмены многократно увеличили поставки фруктов на российский рынок.

Летом прошлого года Россия официально признала правительство движения «Талибан» законной властью.