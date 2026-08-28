Паводок на Дальнем Востоке затопил сотни участков и десятки автомобильных дорог

МЧС: Паводок на Дальнем Востоке затопил 715 участков и 35 автодорог

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из канала ведомства в Max, под воду ушли 717 дворовых территорий и 35 отрезков автомобильных трасс.

«По состоянию на текущий момент, в четырех субъектах остаются подтопленными 717 приусадебных участков и 35 участков автомобильных дорог. Затопленных жилых домов не зафиксировано», – подчеркнули в спасательном ведомстве. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

В Приморье ситуация постепенно стабилизируется, там освободились от воды шесть дорог. Специалисты ведомства отмечают высокий уровень воды в бассейне Амура, при этом в Забайкальском крае угроза новых затоплений полностью миновала благодаря устойчивому спаду рек.

Ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал постановление о введении режима ЧС из-за паводка на Амуре.

Позже зона подтопления в Хабаровском крае увеличилась до 22 населенных пунктов.

Глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев также ввел режим чрезвычайной ситуации в городе.