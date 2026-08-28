Минобороны сообщило о росте применения дронов с искусственным интеллектом

Евкуров: Войска России нарастили использование FPV-дронов с ИИ

Tекст: Валерия Городецкая

Евкуров проинспектировал занятия по боевому слаживанию на полигоне в Нижегородской области, передает РИА «Новости».

«Работают новые технологии и FPV-перехватчики, те модули... которые захватывают цель, ведут цель и поражают цель. Естественно, это все наращиваем в сочетании и с самим оружием с элементами искусственного интеллекта с ночными приборами, прицелами, целеуказателями», – рассказал военачальник.

По словам Евкурова, работа мобильных огневых групп постоянно совершенствуется с учетом характеристик средств воздушного нападения противника. Сейчас в войсках успешно действуют подразделения, оснащенные FPV-перехватчиками, способными разгоняться свыше 200 километров в час. При этом замминистра подчеркнул, что ключевым фактором успеха остается качественная подготовка расчетов.

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