Туриста из России убили в Тбилиси

Tекст: Денис Тельманов

Трагедия разыгралась в пятницу, преступник поспешно скрылся с места происшествия, передает РИА «Новости». По словам очевидцев, смертельный конфликт мог начаться в местном магазине Spar.

«Убийство произошло на подъеме Бараташвили, где на месте продолжают работать эксперты-криминалисты. Погибший молодой мужчина до 40 лет, гражданин России, приехал в Грузию два дня назад», – сообщил грузинский телеканал.

Уточняется, что жертве нанесли смертельные ранения холодным оружием. Местные правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве, ведется активный розыск подозреваемого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники погибшего в Батуми россиянина потребовали переквалифицировать дело на статью об убийстве.

Грузинские политики заявили о необходимости законного реагирования на проявления ксенофобии к туристам из России.

В феврале текущего года полиция обнаружила мертвым переехавшего в Тбилиси инженера из Екатеринбурга.