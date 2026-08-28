Адвокаты обжаловали арест первого замглавы ТГК-2 Дураева

Защита первого заместителя генерального директора ПАО «ТГК-2» Марата Дураева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, обжаловала его арест, сообщает РИА «Новости».
«Защита подала апелляционную жалобу на постановление об избрании Дураеву меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказал источник агентства.
В настоящее время суд рассматривает поданную жалобу, ожидается назначение даты заседания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители задержали Марата Дураева в Ярославской области.
В марте суд арестовал бывшую заместительницу министра энергетики Ставропольского края за превышение должностных полномочий.
В мае Тверской суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемого в злоупотреблении полномочиями зампреда ВЭБ.РФ Артема Довлатова.