Минтранс допустил строительство новых ВСМ на восток

По словам Никитина, власти России рассматривают возможность расширения сети высокоскоростных магистралей на восток после завершения базового проекта из пяти ключевых направлений, передает РИА «Новости». Он отметил, что ключевая задача сейчас заключается в сокращении времени нахождения пассажиров в пути.
Для достижения этой цели необходимо реализовать масштабный план развития высокоскоростного железнодорожного сообщения, утвержденный президентом России Владимиром Путиным.
«Базовый сценарий проекта состоит из пяти ключевых направлений, которые позволят создать в стране транспортный каркас принципиально нового поколения. В перспективе такие решения могут рассматриваться и для других направлений, в том числе и для восточного. Но сегодня называть конкретные сроки преждевременно», – сказал глава ведомства в преддверии Восточного экономического форума.
Никитин добавил, что решения о сроках и очередности реализации этих проектов будут приняты позднее, после детальной проработки всех инициатив.
Ранее министр транспорта Андрей Никитин предложил президенту Владимиру Путину построить высокоскоростные магистрали до Казани и Минска.
Министерство транспорта представило Путину масштабный план развития сети скоростного железнодорожного движения в стране.
В январе Никитин исключил возможность создания подобной трассы между Москвой и Владивостоком.