Российский чемпион по фристайлу Потапов получил нейтральный статус

Tекст: Елизавета Шишкова

FIS одобрила заявку российского атлета Потапова на нейтральный статус, передает РИА «Новости». Соответствующая информация уже появилась на официальном сайте спортивной организации.

Потапову 24 года, в 2026 году он завоевал титул чемпиона России по фристайлу в дисциплине акробатика. Кроме того, спортсмен стал обладателем золотой медали в смешанных командных соревнованиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Международная федерация лыжного спорта и сноуборда присвоила нейтральный статус семи российским фристайлистам и сноубордистам.

В конце прошлого года аналогичное право на выступление получили еще пять отечественных спортсменов.

Перед этим Спортивный арбитражный суд отменил решение организации о недопуске россиян к международным соревнованиям.