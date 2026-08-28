Китайский кинопродюсер рассказал о росте популярности российских фильмов в КНР

Продюсер Ду Лян: Популярность российского кино растет в КНР

Tекст: Валерия Городецкая

Ду Лян сообщил об этом на церемонии открытия кинопоказов Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в Пекине, передает РИА «Новости».

«Сегодня китайские зрители уже не так любят голливудское кино, как раньше, потому что считают, что оно всегда повторяет себя, то есть все фильмы одинаковые, нужно что-то новое, поэтому я считаю, что для русского кино это новый шанс», – заявил он.

Кинопродюсер отметил высокий потенциал совместного производства фильмов России и Китая. В качестве успешного примера он упомянул детективный боевик «Красный шелк», вышедший в прокат в 2025 году. По его словам, сценаристы уже активно работают над подобными проектами.

Кинопоказы начались с российской картины «Двое в одной жизни, не считая собаки» режиссера Андрея Зайцева. Помимо этого, в программе представлены ленты из Сербии, Белоруссии, ЮАР, Китая и Венесуэлы. Также 27 августа в пяти городах КНР стартовал отдельный Фестиваль российского кино, который продлится до 2 сентября.

Напомним, профильные ведомства России и Китая подписали меморандум о совместном кинопроизводстве.

Отечественные и китайские кинематографисты снимут совместную романтическую комедию.

Ранее российская сторона представила китайским партнерам более 10 совместных кинопроектов.