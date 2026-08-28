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    Безруков сообщил о вступлении Кологривого в труппу МХАТ имени Горького
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    Путин поручил создать атлас военных и гражданских профессий будущего
    Путин призвал создать систему поддержки инноваций в России
    Путин назвал операторов дронов и генетических инженеров профессиями будущего
    Путин расписался на клюшке и свитере юных хоккеистов в Нижнем Новгороде
    28 августа 2026, 16:30 • Новости дня

    Путин прибыл в Нижний Новгород

    Путин прибыл в Нижний Новгород
    @ Сергей Лукин/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Российский лидер посетит выставку передовых проектов Агентства стратегических инициатив и выступит на пленарном заседании, передает РИА «Новости». Масштабное мероприятие проходит в городе 27 и 28 августа.

    Программа визита включает осмотр современных городских объектов и посещение местного автомобильного завода. Там президенту продемонстрируют процесс сборки новой модели Volga.

    Кроме того, рабочий график включает встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о рабочей поездке главы государства в Нижний Новгород.

    Накануне российский лидер направил приветственную телеграмму участникам форума гражданских инициатив.

    В марте Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в Кремле.

    28 августа 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области

    Пограничники ВСУ стали массово исчезать в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинули по ключевым направлениям фронта и узнали, как украинские пограничники массово исчезают вблизи «Волчанского котла».

    «Родственники украинских пограничников сообщают, что в районах Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области массово исчезают пограничники из 4 пого ГПСУ. Они не выходят на связь с середины июля. Все эти населенные пункты находятся внутри формируемого «Волчанского котла», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Харьковском направлении штурмовики продвинулись на востоке Казачьей Лопани. На Волчанском направлении идут тяжелые бои в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении ожесточенные бои не прекращаются в районе Должанки.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись на 100 м. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке. Ожесточённые бои идут в районе Храповщины и Хотени.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 155 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области уничтожили три группы полка ВСУ «Скала». Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа. Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску.

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    28 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Москвичи во время тестирования ДЭГ выступили против переноса памятника Пушкину
    Москвичи во время тестирования ДЭГ выступили против переноса памятника Пушкину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе масштабного тестирования системы электронного голосования жители Москвы не поддержали идею переноса памятника Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре, сообщила мэрия.

    Более 740 тыс. человек приняли участие в тестировании дистанционного электронного голосования перед выборами, сообщается на сайте мэрии Москвы. Большинство участников высказались против возвращения памятника Александру Пушкину на его историческое место.

    Ранее с инициативой вернуть монумент на Тверской бульвар выступил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Общественный штаб Москвы по наблюдению за голосованием решил использовать это предложение для проверки системы ДЭГ.

    Тестирование проходило 28 августа с 08.00 до 14.00. Голосовать могли совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. Москвичи могли сделать выбор как онлайн, так и на 132 избирательных участках, однако большинство предпочли электронный формат. Публичные испытания системы состоялись впервые за два года и прошли в штатном режиме.

    Ранее власти Москвы решили протестировать систему электронного голосования вопросом о памятнике Пушкину.

    Центризбирком неделей ранее утвердил формы электронных протоколов для региональных избирательных комиссий.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    28 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Безруков сообщил о вступлении Кологривого в труппу МХАТ имени Горького

    Безруков: Кологривый вошел в состав труппы МХАТ имени Горького

    Безруков сообщил о вступлении Кологривого в труппу МХАТ имени Горького
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Актер Никита Кологривый официально присоединился к театральному коллективу МХАТ имени Горького перед началом нового сезона, заявил народный артист России Сергей Безруков.

    Кологривый стал частью коллектива знаменитого театра, об этом решении было объявлено на церемонии открытия 129-го сезона.

    «Я пригласил в труппу МХАТ имени Горького Никиту Кологривого, он согласился, будем работать», – заявил художественный руководитель театра, народный артист РФ Сергей Безруков, передает РИА «Новости».

    Ранее Безруков сообщил об интеграции Московского губернского театра во МХАТ имени Горького.

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    28 августа 2026, 05:59 • Новости дня
    Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску

    Марочко: Оборона ВСУ рушится близ Славянска и Краматорска

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения российской армии успешно преодолели рубежи защиты украинских войск в районе двух ключевых городов Донецкой Народной Республики Славянска и Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – заявил он ТАСС.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил прорыв первого оборонительного рубежа Южной группировкой войск. Марочко сообщает, что бойцы продвигаются западнее Николаевки и активно действуют со стороны Васютинского.

    По его словам, Славянско-Краматорская агломерация сейчас «самая горячая точка» на линии фронта.

    «Наши ребята проламывают здесь оборонительные рубежи противника. Есть элементы обрушения фронта. И вот заявления Герасимова как раз подтверждают, что у противника немного посыпалась первая оборонительная линия на данном участке», – сказал он.

    Марочко напомнил о наличии у ВСУ второй и третьей линий укреплений. Украинские силы пытаются восстановить разрушенные позиции и устанавливают дополнительные минные заграждения на пути следования российских военнослужащих.

    «Буквально недавно Зеленский раскрыл «военную тайну», и сказал, что на данный участок направляются боевики запрещенного в России «Азова». Следовательно, если бы здесь было все хорошо, наверное, так называемые элитные подразделения, которые считаются самыми мотивированными на Украине, сюда бы не направляли. Ситуация в Славянско-Краматорской агломерации очень сложная, напряженная», – резюмировал эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны ВС России сорвали снабжение ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри.

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    28 августа 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород лично протестировал новую модель автомобиля Volga K 50.

    Глава государства проехал за рулем автомобиля по территории производственного кластера в Нижнем Новгороде, высоко оценив комфорт и легкость управления транспортным средством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер проехал от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании. Перед поездкой главе государства подробно рассказали о технических характеристиках свежей линейки машин. Он лично опробовал как водительское, так и пассажирское кресла.

    Отвечая на вопросы журналистов после тест-драйва, президент поделился впечатлениями от поездки. «В салоне мягко и тихо», – отметил Путин. Также он добавил, что автомобилем очень легко управлять, буквально одним пальцем.

    В рамках рабочей поездки в регион Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    В июне первый вице-премьер России Денис Мантуров лично протестировал этот новый кроссовер на Петербургском международном экономическом форуме.

    Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 августа 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в настоящее время ведет борьбу за свое настоящее и будущее, заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна сегодня борется за свое настоящее и будущее, а укрепление суверенитета должно сопровождаться практическими усилиями по повышению благополучия граждан, передает РИА «Новости».

    «В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия и будет сильна в будущем», – сказал Путин. Он отметил, что эти усилия напрямую связаны с укреплением суверенитета страны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую поездку главы государства в Нижний Новгород.

    В рамках визита Путин провел встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.

    На самом форуме российский лидер отметил способность смелых отечественных проектов определять развитие страны на десятилетия вперед.

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    28 августа 2026, 05:35 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два летевших в сторону Москвы дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Два дрона ВСУ, летевшие в направлении Москвы, уничтожены силами ПВО, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого аэропорт Жуковский перешел на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за четверг уничтожили 39 украинских беспилотников. В ночь на четверг российская ПВО сбила 267 украинских дронов.


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    28 августа 2026, 18:03 • Новости дня
    Путин поручил создать атлас военных и гражданских профессий будущего
    Путин поручил создать атлас военных и гражданских профессий будущего
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею обновить существующий «Атлас новых профессий», включив в него гражданские и военные компетенции, которые будут востребованы в будущем. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

    По словам президента, новый документ должен учитывать изменения, которые будут происходить в профессиональной сфере в ближайшие десятилетия. Путин отметил, что знаком с планами по подготовке новой редакции атласа и назвал поставленную задачу амбициозной и новаторской., передает РИА «Новости».

    «Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед – заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно: подготовить новую редакцию атласа с гражданскими и с военными компетенциями будущего. Задача по-своему очень амбициозная и новаторская», – сказал президент.

    Первое издание подобного документа было представлено в феврале 2014 года. Инициаторами проекта тогда выступили Агентство стратегических инициатив и Московская школа управления Сколково.

    В пятницу Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Накануне глава государства направил приветственную телеграмму участникам этого мероприятия.

    Ранее российский лидер поручил правительству принять новые меры по повышению уровня трудоустройства выпускников учебных заведений.

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    28 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Досрочное голосование на выборах в Госдуму стартовало в 12 регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    В 12 регионах России, где введено военное положение и средний уровень реагирования, началось предварительное голосование на выборах депутатов Государственной думы, сообщил ЦИК России.

    Центральная избирательная комиссия объявила о начале досрочного голосования на выборах депутатов Государственной думы в 12 регионах страны. Речь идет о субъектах, где в настоящее время действует военное положение и установлен средний уровень реагирования, следует из сообщения в Max ЦИК.

    Процедура может проходить в четырех формах по решению местной избирательной комиссии. Допускается голосование на избирательных участках, на дому, а также на придомовых территориях и в местах общего пользования. Кроме того, предусмотрен формат для групп избирателей, проживающих в труднодоступных населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и затруднено транспортное сообщение.

    Для обеспечения досрочного волеизъявления граждан применяются переносные ящики. Участковые комиссии обязаны довести до сведения избирателей информацию о времени, датах и местах проведения процедуры. При этом публикация подобных сведений в СМИ и сети Интернет запрещена в целях безопасности.

    Основные выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними кампании состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2,2 тыс. кампаний различного уровня, по итогам которых заместят 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о принятии всех необходимых мер безопасности для проведения выборов в приграничных регионах.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал уделить повышенное внимание организации избирательного процесса вблизи государственных границ.

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    28 августа 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин призвал сделать российские технологии предметом гордости всей страны
    Путин призвал сделать российские технологии предметом гордости всей страны
    @ Mikhail Metzel/Kremlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вся территория страны от Калининграда до Владивостока должна быть обеспечена отечественными технологическими решениями, заявил президент России Владимир Путин.

    Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, президент подчеркнул важность создания долгосрочного спроса на российскую продукцию, передает РИА «Новости».

    «Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России», – заявил глава государства. Он добавил, что необходимо выстроить полноценную систему поддержки инноваций.

    Кроме того, российский лидер отметил необходимость учитывать боевой опыт солдат и офицеров, полученный в ходе спецоперации. По его словам, эти знания должны применяться при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Также важно формировать для фронтовиков направления для будущего трудоустройства и самореализации в мирной жизни.

    Ранее глава государства призвал к самостоятельному производству критически важной продукции.

    Российский лидер заявил об огромной пользе навыков ветеранов спецоперации для отечественной промышленности.

    Президент потребовал оснащать армию умной техникой на базе исключительно российских решений.

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    28 августа 2026, 18:57 • Новости дня
    Минюст включил комика Незлобина в список иноагентов

    Минюст: Комик Незлобин пополнил реестр иностранных агентов

    Минюст включил комика Незлобина в список иноагентов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции обновило реестр иностранных агентов, добавив в него известного комика Александра Незлобина и еще нескольких физических лиц и проектов.

    В список иноагентов были включены комик Александр Незлобин, журналисты М. Ю. Базылюк, К. Ю. Горожанко, А. А. Мочалов, а также проект «Быть Или» и информационный ресурс «Книгижарь», следует из сообщения на сайте Минюста.

    По данным ведомства, Александр Незлобин участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против специальной военной операции на Украине. Сейчас комик проживает за пределами страны.

    Неделей ранее московский суд заочно приговорил комика Семена Слепакова (внесен в список иноагентов) к 400 часам обязательных работ.

    В июле Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов блогера Адама Аушева.

    В том же месяце ведомство пополнило этот список именем политика Бориса Надеждина.

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    28 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин назвал операторов дронов и генетических инженеров профессиями будущего
    Путин назвал операторов дронов и генетических инженеров профессиями будущего
    @ Сергей Лукин/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал операторов беспилотников и специалистов по генетическому редактированию среди представителей профессий, которые сегодня влияют на конкурентоспособность государств.

    Об этом глава государства заявил во время выступления на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

    «Способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда были сильной отличительной чертой Агентства стратегических инициатив. Еще в 2014 году вы представили Атлас новых профессий, в числе которых были и операторы дронов, и специалисты по генетическому редактированию», – отметил российский лидер.

    Он подчеркнул, что многие профессии, которые десять лет назад воспринимались как новые и перспективные, сегодня уже приобрели практическое значение и стали востребованными.

    «Сегодня эти и многие другие компетенции не просто востребованы, а определяют конкурентоспособность государства в целом», – заявил Путин.

    Ранее президент поручил подготовить новую редакцию атласа, которая должна учитывать не только гражданские, но и военные компетенции будущего. Путин назвал эту задачу амбициозной и новаторской.

    Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил о стремительном росте спроса на операторов беспилотных систем.

    Президент России призвал уделять особое внимание работе национальных центров генетических ресурсов.

    Глава государства назвал внедрение автономных беспилотных решений путем к укреплению глобальной конкурентоспособности страны.

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    28 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Минобороны сообщило о росте применения дронов с искусственным интеллектом

    Евкуров: Войска России нарастили использование FPV-дронов с ИИ

    Минобороны сообщило о росте применения дронов с искусственным интеллектом
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия увеличивает использование FPV-дронов с элементами искусственного интеллекта, способных самостоятельно находить и уничтожать заданные цели на поле боя, рассказал замминистра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

    Евкуров проинспектировал занятия по боевому слаживанию на полигоне в Нижегородской области, передает РИА «Новости».

    «Работают новые технологии и FPV-перехватчики, те модули... которые захватывают цель, ведут цель и поражают цель. Естественно, это все наращиваем в сочетании и с самим оружием с элементами искусственного интеллекта с ночными приборами, прицелами, целеуказателями», – рассказал военачальник.

    По словам Евкурова, работа мобильных огневых групп постоянно совершенствуется с учетом характеристик средств воздушного нападения противника. Сейчас в войсках успешно действуют подразделения, оснащенные FPV-перехватчиками, способными разгоняться свыше 200 километров в час. При этом замминистра подчеркнул, что ключевым фактором успеха остается качественная подготовка расчетов.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов рассказал об оснащении беспилотников искусственным интеллектом.

    Российские подразделения начали боевые испытания новейшего дрона-перехватчика с нейросетью «Сварог про».

    Операторы центра «Рубикон» уничтожили несколько украинских аппаратов воздушным тараном.

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    28 августа 2026, 05:26 • Новости дня
    Эксперт сообщила о региональных выплатах школьникам к началу учебы

    Эксперт Финогенова сообщил о региональных выплатах к 1 сентября

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские семьи смогут получить специальные финансовые пособия для подготовки детей к школе, размер которых зависит от региона проживания, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

    «На региональные выплаты к новому учебному году могут рассчитывать многодетные и малообеспеченные семьи с детьми-школьниками, семьи с детьми-инвалидами школьного возраста. В ряде регионов выплаты также предусмотрены для одиноких родителей и семей участников СВО», – сказала она РИА «Новости».

    Форма помощи варьируется от прямых денежных переводов до выдачи бесплатных учебников или обеспечения питанием. Суммы выплат различаются: в Москве это 14 827 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе – 16 965 рублей, в Тюменской области – 18 371 рубль. В Петербурге размер помощи составляет до 11 017 рублей, в Подмосковье – до 13 020 рублей.

    Заявления на получение средств обычно подаются через портал Госуслуг, МФЦ или органы соцзащиты в период с июля по октябрь. Автоматическое начисление пособий без заявлений действует только в Москве, Петербурге и Новосибирской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассказали о способах получения денег на школьную форму. В ОП предупредили о мошеннических обещаниях выплат к школе. Подготовка к учебному процессу обойдется родителям в среднем от 17 до 19 тыс. рублей.

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    28 августа 2026, 15:35 • Новости дня
    Посольство России высмеяло немецкие страшилки об арсенале под Берлином

    Посольство: Россия не причастна к обнаруженному в ФРГ оружейному тайнику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытки приписать Москве создание найденного в немецком лесу арсенала названы беспочвенными инсинуациями на фоне ареста реального подозреваемого в Румынии, заявило российское посольство.

    Российские дипломаты решительно отвергли слухи о причастности страны к спрятанному арсеналу, передает РИА «Новости». В посольстве подчеркнули искусственный характер сообщений о так называемом «российском следе».

    «Все эти horror stories в основном происходят в восточных землях Германии – Саксонии, Берлине, Бранденбурге. В кого метят эти инсинуации?» – отмечается в заявлении дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Германии отреагировало на сообщения о найденном под Берлином схроне оружия фразой из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    Ранее дипломатическое представительство выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений на фоне ситуации с обнаруженным в аэропорту Лейпцига беспилотником.

    При этом немецкие правоохранители заподозрили саму Украину в инсценировке данной атаки для получения помощи от Берлина.


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