Памятник жертвам фашизма в Эстонии захотели переработать в щебень

ERR: Памятник жертвам фашизма в Эстонии хотят переработать в щебень

Tекст: Елизавета Шишкова

Судьба установленного в 1965 году мемориала остается под угрозой, передает РИА «Новости». Монумент возвели в память о 199 убитых во время гитлеровской оккупации местных жителях. В прошлом году скульптуру демонтировали, однако теперь срок соглашения на ее размещение на складе подходит к концу.

«Мне придется написать в волость и узнать, продлят ли они договор и что будет с памятником? Если он никому не нужен, камни будут использованы как насыпной материал», – заявил директор демонтировавшей монумент фирмы Пеэтер Сай.

Эстонские власти признаются, что окончательного решения по данному вопросу пока нет. При этом чиновники отмечают высокую стоимость потенциальных работ по восстановлению исторического объекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее власти Эстонии снесли памятник на братской могиле советских солдат в деревне Йыгевесте.

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест из-за разрушения данного мемориала.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства демонтажа монумента.