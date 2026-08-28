Захарова: Запад злорадствует из-за катастроф в России

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова указала на предвзятость зарубежного медиамейнстрима, передает РИА «Новости». Выступая на Фестивале новых медиа в «Сенеже», она подчеркнула разницу в реакции международного сообщества на стихийные бедствия.

«Любое ЧП в разных точках мира вызывает и должно вызывать сочувствие, сострадание, у кого-то – желание помочь… Но когда что-то подобное касается нас – жесточайшее, ненавистническое зло», – сказала Захарова.

В качестве примера дипломат привела недавний сход оползня на границе Непала и Китая, вызвавший искреннее сочувствие в мире. При этом разрушительные катаклизмы происходят везде, включая ураган «Катрина» в США в 2005 году и аварию на японской АЭС «Фукусима».

Представитель министерства отметила, что в случае трагедий в России западные платформы пытаются возложить вину на самих россиян.

По словам Захаровой, подобное манипулирование фактами направлено на подрыв доверия граждан к своему государству в рамках когнитивного воздействия.

Ранее Захарова обвинила западные СМИ в массовой фабрикации новостей.

Также Захарова заявила, что западная пропаганда наносит скрытый, но серьезный ущерб благодаря своей невидимости и косвенному воздействию на общество.