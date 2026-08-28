Знаменитый по фильму «Мимино» аэропорт в Телави заработает в 2028 году

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Объединение аэропортов Грузии» объявило тендер на строительство пассажирского терминала на сумму в 13,2 млн лари (5 млн долларов).

Сделать этот аэропорт международным власти пообещали еще в 2024 году, однако затем пересмотрели планы.

Телавский аэропорт будет обслуживать внутренние рейсы для популяризации туризма в Кахетии.

Строительство терминала начнется в будущем году. Для приема внутренних рейсов уже обновлена инфраструктура, взлетно-посадочная полоса длиной 1,2 тыс. метров и шириной 25 метров.

Официально аэропорт назван в честь грузинского царя Ираклия Второго, резиденция которого размещалась в Телави в конце XVIII века. Но в Грузии все называют его «Мимино» в честь знаменитого фильма режиссера Георгия Данелии, где главную роль летчика сыграл популярный актер и певец Вахтанг Кикабидзе.

Именно здесь в 1970-х годах велись съемки эпизодов фильма. В 1990-х годах аэродром был заброшен.