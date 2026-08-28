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    28 августа 2026, 16:55 • Новости дня

    МИД Германии отказался переименовывать на картах озеро Онтарио

    МИД Германии отказался переименовывать на картах озеро Онтарио в «Америку»

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Германии отказалось переименовывать озеро Онтарио в «Америку» вслед за решением американской геологической службы.

    Представитель Министерства иностранных дел ФРГ заявил, что правительство Германии отказалось менять на картах название озера Онтарио на «Америку», передает ТАСС.

    «Иначе называть это озеро – американское решение. Оно пока не имеет непосредственных последствий для других стран», – заявил представитель внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что для Берлина водоем по-прежнему сохраняет свое привычное название.

    Ранее появилась информация о том, что Геологическая служба США планирует в скором времени изменить в своих официальных документах название озера Онтарио на озеро Америка.

    Президент США подписал указ об изменении названия озера Онтарио на озеро Америка. Геологическая служба США официально сменила географическое наименование водоема во всех государственных документах.

    В Оттаве решили переименовать Трамп-авеню из-за торговой войны.

    27 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро

    Politico: Мерц собирает коалицию для резкого сокращения бюджета ЕС

    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер ФРГ сплотил лидеров пяти государств, чтобы заставить Брюссель радикально пересмотреть европейский финансовый план на 2028–2034 годы в пользу оборонных расходов.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц собирает в Берлине лидеров Нидерландов, Финляндии, Австрии, Дании и Швеции для обсуждения бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы, пишет Politico.

    Участники встречи намерены добиться сокращения расходов, предложенных Еврокомиссией, на сотни миллиардов евро.

    «Общий бюджет должен быть существенно сокращен – на сотни миллиардов евро. Неприемлемо, что Брюссель обсуждает крупнейший бюджет в истории, в то время как мы дома вынуждены затягивать пояса», – заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

    Помимо сокращения общего объема финансирования, страны требуют перераспределить средства. Они предлагают направить больше денег на оборону и безопасность, сократив расходы на сельское хозяйство. Также обсуждается введение условий, при которых страны, нарушающие демократические стандарты, будут лишаться европейских средств.

    В это же время председатель Европейского совета Антониу Кошта проводит встречи с лидерами других стран, пытаясь найти компромисс. Он уже посетил Братиславу, Таллин, Ригу и Вильнюс, а в ближайшее время отправится в Прагу, Берлин, Париж и Рим. По мнению Кошты, для увеличения расходов на оборону и миграцию без резкого сокращения других программ потребуются новые налоги на уровне Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро.

    Европейские политики отложили принятие финансового плана на 2028–2034 годы из-за серьезных разногласий.

    Между тем уровень одобрения канцлера ФРГ Фридриха Мерца обрушился до исторических 13%.

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    28 августа 2026, 16:44 • Новости дня
    Рар раскрыл главную интригу выборов в трех восточных землях ФРГ

    Рар: Провал ХДС и СДПГ на выборах в восточных землях ФРГ усилит требования об отставке Мерца

    Рар раскрыл главную интригу выборов в трех восточных землях ФРГ
    @ Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Результаты сентябрьских выборов в восточных землях ФРГ могут серьезно усилить позиции «Альтернативы для Германии» и одновременно спровоцировать кадровые перестановки в ХДС и СДПГ. В случае убедительной победы АдГ давление на канцлера Фридриха Мерца с требованием его отставки будет нарастать, считает германский политолог Александр Рар. При этом Мерц ранее исключил сотрудничество с АдГ, обвинив партию в связях с Россией.

    «В последние годы демографические и социологические прогнозы в ФРГ нередко оказывались неточными. В частности, прослеживалась тенденция занижать рейтинг «Альтернативы для Германии», чтобы отвлечь потенциальных избирателей от этой партии. Однако нынешние данные служб фиксируют заметный рост симпатий к АдГ», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, главная интрига предстоящих земельных выборов связана не с тем, займут ли правые лидирующие позиции в двух или трех землях Восточной Германии (в Берлине шансы скромные, там сильнее «Левая партия»), а с тем, смогут ли системные партии, ранее категорически исключавшие любое сотрудничество с АдГ, объединиться в некую правительственную коалицию против «Альтернативы».

    «Здравомыслящему избирателю до сих пор не ясно, как консервативная партия ХДС могла бы идти во власть вместе с «посткоммунистическими» «Левыми». Но в нынешней немецкой политике возможно все, вплоть до новых яростных попыток системных партий запретить АдГ на финише», – указал Рар.

    Собеседник обратил внимание на то, что риторика о построении общества на либеральных ценностях, демократии и правах человека в текущей повестке отошла на второй план. «Ключевым элементом политической агитации стала тема «войны с имперской Россией». Этим объясняется и то, почему системные партии в последнее время меньше нападают на АдГ за ее «ультраправые взгляды», но чаще пытаются навесить на фракцию ярлык «пособника российской агрессии против Украины», – уточнил эксперт.

    Как полагает политолог, выборы в таких маленьких и малозначимых землях, как Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания, не повлияют напрямую на политику Фридриха Мерца. Тем не менее убедительная победа АдГ и провал ХДС и СДПГ почти наверняка спровоцируют кадровые перестановки в руководстве двух правительственных партий, считает он. «Давление на Мерца с требованием уйти в отставку при таком сценарии будет нарастать. Если к политическому напряжению добавится социальный кризис – например, из-за роста цен на энергоносители и топливо, – правительство может уже в 2027 году пойти на досрочные парламентские выборы», – заключил Рар.

    Напомним, осенью в трех восточных землях ФРГ пройдут выборы в ландтаги – местные законодательные органы: 6 сентября – в Саксонии-Анхальт, а 20 сентября – в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании.

    Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) Сара Вагенкнехт предрекла поражение возглавляемому канцлером Германии Фридрихом Мерцем Христианско-демократическому союзу (ХДС) в федеральной земле Саксония-Анхальт. Согласно опросам INSA и Pollytix, блок ХДС/ХСС может рассчитывать на 23%, а его партнеры по правящей коалиции, социал-демократы (СДПГ), – только на 7%.

    В Мекленбурге – Передней Померании ситуация обратная: социал-демократам прочат 29%, а ХДС/ХСС – 10%. Лидирует в обоих случаях правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) – у нее 43 и 36% соответственно. По прогнозам социологов, в Берлине ХДС/ХСС может рассчитывать на победу, однако «на пятки» блоку наступает «Левая партия» – разрыв составляет всего один п.п. – 20 против 19%. СДПГ в немецкой столице располагает поддержкой в 15%, а АдГ – в 17%.

    В преддверии региональных выборов Мерц заявил о невозможности коалиции между Христианско-демократическим союзом и правой партией. Главной причиной отказа от любого политического партнерства он назвал контакты представителей оппозиции с российскими властями. По словам канцлера ФРГ, этот фактор делает совместную работу фракций «абсолютно невозможной».

    В немецких и европейских СМИ активно продолжают критиковать АдГ. Причины для этого находятся разные – в том числе сотрудничество с Россией, ностальгия по ГДР. Как сообщает Politico, ранее использование «ностальгии» было характерно для крайне левых, однако теперь эту тактику переняли правые. По данным опроса YouGov за прошлый год, 43% жителей бывшей ГДР видят больше различий, чем сходств между восточными и западными немцами. Это на девять процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
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    28 августа 2026, 11:01 • Новости дня
    «Альтернатива для Германии» сделала ставку на ностальгию по ГДР

    Politico: Партия АдГ сделала ставку на ностальгию по ГДР

    «Альтернатива для Германии» сделала ставку на ностальгию по ГДР
    @ Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая партия «Альтернатива для Германии» активно использует ностальгию по временам ГДР для укрепления своих позиций перед выборами в восточных регионах страны.

    Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) активно использует ностальгию по ГДР для привлечения избирателей на востоке страны, пишет Politico.

    В городе Кведлинбург представитель партии Ульрих Зигмунд возглавил колонну мопедов Simson, производившихся в Восточной Германии. Мероприятие прошло в преддверии выборов в Саксонии-Анхальт, запланированных на 6 сентября, где АдГ лидирует в опросах.

    «Не все было прекрасно, ради бога. Но эта культура Simson символизирует индивидуальную свободу передвижения. Она символизирует время, когда мы держались вместе в этой стране. И именно это время я хочу вернуть», – заявил Зигмунд перед началом пробега.

    Историк Штефан Волле отмечает, что ранее использование «остальгии» было характерно для крайне левых, однако теперь эту тактику переняли правые. По данным опроса YouGov за прошлый год, 43% жителей бывшей ГДР видят больше различий, чем сходств между восточными и западными немцами. Это на девять процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

    Американский внук основательницы компании Simson Деннис Баум выразил протест против использования бренда партией АдГ. Он приехал в Германию для участия в демонстрациях, требуя оставить имя Simson вне политики. В ответ Зигмунд назвал эти комментарии неуместным иностранным вмешательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ прорабатывают варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт из-за ожидаемой победы партии «Альтернатива для Германии».

    В ближайшее окружение кандидата в премьеры этого региона Ульриха Зигмунда вошли бывшие активисты запрещенной неонацистской организации.

    Консерваторы во главе с канцлером Фридрихом Мерцем пытаются остановить рост популярности ультраправых на востоке страны.

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    27 августа 2026, 09:29 • Новости дня
    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик

    The Telegraph раскрыла планы Германии профинансировать ядерный арсенал Британии

    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик
    @ MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британия и Германия ведут переговоры о совместном финансировании британской ядерной программы Trident на фоне усиления угроз европейской безопасности.

    Германия и Британия обсуждают возможность участия Берлина в финансировании британских ядерных сил сдерживания Trident, пишет The Telegraph.

    По данным издания, переговоры ведутся на фоне растущей обеспокоенности европейских стран угрозой со стороны России и сокращением военного присутствия США в Европе.

    Источники газеты отмечают, что подобный шаг стал бы беспрецедентным для Германии, которая традиционно не участвовала в финансировании ядерного арсенала другой страны. Программа Trident, основа британских стратегических ядерных сил, включает четыре подводные лодки с баллистическими ракетами и обходится Лондону в миллиарды фунтов ежегодно.

    Обсуждение подобного сотрудничества происходит в рамках более широких дискуссий о будущем европейской безопасности и распределении расходов на оборону между союзниками по НАТО. Британские официальные лица рассматривают участие Германии как способ укрепить общеевропейский потенциал сдерживания в условиях сохраняющейся напряженности с Москвой.

    Подробности возможного соглашения, включая объем немецкого финансирования и условия сотрудничества, пока не раскрываются. Стороны, по данным издания, находятся на раннем этапе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные представители британского военного ведомства ранее выступили за совместное использование ядерного оружия с Германией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер летом 2025 года подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между двумя странами.

    Военный аналитик Александр Ермаков ранее предупреждал, что получение Германией собственного ядерного оружия может дополнительно обострить обстановку в Европе.

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    28 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    В Германии заявили о планах создать спецгруппу реагирования на Балтике

    Германия инициировала создание международной группы реагирования на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии планируют сформировать международную оперативную группу для реагирования на предполагаемые угрозы в акватории Балтийского моря, заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.

    Глава МВД ФРГ Александр Добриндт заявил о намерении властей Германии создать международную группу быстрого реагирования на якобы существующие угрозы в акватории Балтийского моря, передает РИА «Новости».

    «Наша цель – создать оперативную группу быстрого реагирования, которая позволит нам оперативно обмениваться информацией, особенно в регионе Балтийского моря», – сказал Добриндт перед началом конференции во Фленсбурге.

    Министр назвал Балтийское море пространством общей угрозы и выразил желание превратить его в пространство общей безопасности. При этом подробностей о новой инициативе он не привел.

    Встреча во Фленсбурге проходит с участием представителей министерств внутренних дел прибрежных государств Балтийского моря и Ирландии. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ, что вызывает обеспокоенность в Москве.

    Военные эксперты назвали высокую концентрацию самолетов НАТО вблизи Калининградской области тренировкой по прорыву зоны ограничения доступа.

    Ранее российский МИД зафиксировал искусственное нагнетание напряженности западными странами в Балтийском регионе.


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    28 августа 2026, 10:43 • Новости дня
    Мерц назвал причину отказа ХДС от сотрудничества с АдГ

    Канцлер ФРГ исключил сотрудничество ХДС и АдГ из-за связей с Россией

    Мерц назвал причину отказа ХДС от сотрудничества с АдГ
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне региональных выборов глава правительства Германии отверг возможность коалиции с «Альтернативой для Германии», назвав главной причиной контакты оппозиции с российскими властями.

    Выступая в эфире телеканала RTL, канцлер ФРГ Мерц заявил о невозможности коалиции между Христианско-демократическим союзом и правой партией, передает Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

    Политик сделал это заявление за неделю до голосования в землях, где «Альтернатива для Германии» занимает лидирующие позиции.

    Главной причиной отказа от любого политического партнерства стали контакты представителей оппозиции с российскими властями. По словам политика, этот фактор делает совместную работу партий абсолютно невозможной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал рекордные рейтинги партии АдГ в восточных регионах страны.

    Бывший лидер фракции ХДС Вольфганг Райнхарт выразил крайнее недовольство работой Фридриха Мерца.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель жестко осудила политику немецкого руководства.

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    27 августа 2026, 21:33 • Новости дня
    Мерц заявил о непосильном росте расходов бюджета Евросоюза

    Мерц: Предложения ЕК по новому бюджету ЕС оторваны от реальности

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер ФРГ раскритиковал предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету Евросоюза, назвав планируемое увеличение расходов на 60% непосильным для государств-членов.

    Предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету оторваны от реальности, передает РИА «Новости». Мерц назвал планируемый рост расходов непосильным для государств-членов.

    «Текущие предложения предусматривают рост расходов до 60%. В период бюджетной консолидации во всех государствах-членах это просто непосильно», – заявил он на пресс-конференции в Берлине.

    Политик подчеркнул, что бюджет объединения должен оставаться финансово осуществимым. Группа европейских стран настаивает на сокращении проекта на несколько сотен миллиардов евро во всех сферах. Государства, чьи представители участвовали во встрече в Берлине, обеспечивают почти 40% бюджета Евросоюза и выделяют 70% всей двусторонней помощи Украине.

    Мерц добавил, что такие распределения средств не соответствуют времени, и призвал создать бюджет для суверенной и сильной Европы. Он также отметил необходимость завершить сложные переговоры по финансовой рамке к концу 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц собрал лидеров пяти государств для обсуждения сокращения расходов.

    До этого Берлин потребовал урезать общеевропейский финансовый план на 400 млрд евро.

    Весной глава немецкого правительства выступил за фундаментальную модернизацию бюджета Евросоюза.

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    27 августа 2026, 13:31 • Новости дня
    Посол Нечаев исключил самостоятельный подрыв «Северных потоков» Киевом

    Посол в ФРГ Нечаев заявил о неспособности Киева взорвать «Северные потоки»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский режим не смог бы осуществить теракт на газопроводах «Северного потока» в одиночку и остаться незамеченным, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Киевский режим не смог бы осуществить диверсию на газопроводах «Северного потока» самостоятельно и остаться незамеченным, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    «Изначальные попытки представить саботаж как акцию украинских дайверов-любителей провалились. Совершенно очевидно, что за терактами стояли государственные структуры Украины. Очевидно и то, что в одиночку киевский режим не смог бы осуществить такую акцию в международных водах и остаться незамеченным», – подчеркнул дипломат в беседе с телеканалом RT DE.

    Посол отметил, что скрыть правду об атаках на объекты европейской критической инфраструктуры не удастся. По его словам, эти действия привели к колоссальному экономическому и экологическому ущербу, передает РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что властям Германии предстоит ответить на неудобные вопросы и оценить действия Киева, который просит финансовую помощь и одновременно наносит вред немецкой экономике. Россия продолжает настаивать на выяснении личностей исполнителей и заказчиков теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Германии обвинила государственные органы Украины в организации диверсии на газопроводах.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал данное решение подтверждением изначальных выводов Москвы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла версию об исключительно украинском следе в этом преступлении.

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    27 августа 2026, 18:09 • Новости дня
    Нападение на школу под Берлином унесло жизни двух человек

    Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек в немецкой школе

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженный инцидент в школе в федеральной земле Бранденбург закончился гибелью 18-летней девушки и 30-летнего мужчины, который пытался остановить злоумышленника, пишет Markische Allgemeine Zeitung.

    Трагедия развернулась в населенном пункте Гозен-Ной-Циттау недалеко от столицы Германии, передает ТАСС со ссылкой на издание Markische Allgemeine Zeitung. Сигнал тревоги поступил правоохранителям около 14.45 по московскому времени.

    Жертвами преступления стали два человека. Нападавший лишил жизни 18-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, пытавшегося предотвратить атаку. Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 19-летний бывший возлюбленный погибшей.

    Сейчас территория вокруг учебного заведения полностью оцеплена. На месте происшествия работают следователи и спасатели, для оказания помощи задействованы два вертолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вооруженный подросток ранил двух девочек в гимназии баварского Шонгау.

    В конце того же месяца подозреваемый в массовом убийстве в детском саду немецкого Штаде покончил с собой в тюремной камере.

    В прошлом году неизвестный преступник напал с ножом на одиннадцатилетнего мальчика в начальной школе Берлина.

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    26 августа 2026, 10:30 • Новости дня
    Депутат Бундестага заявил об отсутствии интереса Берлина к «Северным потокам»

    Депутат Котре обвинил Германию в нежелании расследовать подрывы газопроводов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Германии на деле не интересует расследование подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», несмотря на официальные следственные действия, считает депутат Бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.

    Немецкие власти не проявляют реального интереса к расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает Lenta.RU. Такое мнение высказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре.

    «Правительство Германии как тогда (в 2022 году), так и сейчас не заинтересовано в прояснении ситуации», – заявил политик.

    По словам парламентария, официальный Берлин препятствует расследованию и не поддерживает судебные процессы. Котре считает, что это объясняет нежелание привлекать к ответственности виновных в подрыве трубопроводов на фоне продолжающихся поставок оружия Киеву.

    Взрывы на двух российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал о беспрецедентных разрушениях, а Генпрокуратура России возбудила дело о международном терроризме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил о намеренном игнорировании немецкой прокуратурой заказчиков взрывов на «Северных потоках».

    Прокуратура ФРГ возложила ответственность за диверсию на государственные органы Украины.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это решение подтверждением ранних выводов Москвы.

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    26 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    Американскую авиабомбу времен Второй мировой войны нашли у вокзала в Германии

    Американскую авиабомбу времен Второй мировой войны нашли у вокзала в Карлсруэ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В немецком городе Карлсруэ рядом с главным железнодорожным вокзалом нашли 250-килограммовую американскую авиабомбу времен Второй мировой войны, из-за чего проводится эвакуация людей, сообщили местные власти.

    Авиационную бомбу времен Второй мировой войны нашли в немецком Карлсруэ, передает ТАСС. Опасную находку обнаружили в ходе строительных работ недалеко от главного железнодорожного вокзала города.

    Власти организовали эвакуацию населения в радиусе 200 метров от места обнаружения снаряда. «Наряду с жилым районом затронут участок железной дороги между Карлсруэ и Мангеймом», – отметили в городской администрации.

    Товарная станция закрыта. Отрезок скоростной железной дороги также будет перекрыт непосредственно перед началом операции по обезвреживанию. Вес американской авиабомбы составляет 250 килограммов. Ожидается, что снаряд ликвидируют в течение дня. Точное число эвакуируемых граждан не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года из-за найденной авиабомбы времен Второй мировой войны свои дома вынужденно покинули около 30 тыс. жителей немецкого Пфорцхайма.

    В июне прошлого года власти Кельна начали масштабную эвакуацию 20,5 тыс. человек ради обезвреживания трех американских снарядов.

    В январе 2025 года в Дрездене из-за аналогичной опасной находки спасатели эвакуировали 10 тыс. горожан.

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    26 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    Глава Volkswagen анонсировал увольнение четверти руководителей ради экономии

    Глава Volkswagen объявил о сокращении управленческого аппарата на 25%

    Tекст: Мария Иванова

    Ради масштабного снижения издержек немецкий Volkswagen намерен ликвидировать каждую четвертую управленческую должность в своих подразделениях по всему миру, заявил гендиректор автоконцерна Оливер Блуме.

    Генеральный директор Оливер Блуме рассказал о жестких мерах экономии во время визита на завод в Эмдене, передает ТАСС.

    «Все подразделения должны внести свой вклад; это колоссальное усилие, которое увенчается успехом только вместе», – подчеркнул топ-менеджер.

    На следующем этапе оптимизация затронет центральные службы, отделы разработок и сбыта. Блуме пояснил, что озвученная ранее цифра в 50 тыс. уволенных сотрудников является лишь теоретической расчетной величиной. Ожидается, что половина сокращений придется на Германию, а остальные затронут около 170 подразделений автоконцерна.

    Накануне работники головного предприятия в Вольфсбурге встретили руководителя свистом и протестными плакатами. Недовольство трудового коллектива удалось погасить только после личного обращения генерального директора к собравшимся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автогигант Volkswagen запланировал сокращение до 100 тыс. рабочих мест по всему миру.

    Глава концерна Оливер Блюме подтвердил программу увольнения 50 тыс. сотрудников к 2030 году.

    До конца года автопроизводитель сократит 19 тыс. человек на своих немецких предприятиях.

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    27 августа 2026, 10:55 • Новости дня
    Политика «Альтернативы для Германии» обвинили в связи с неонацистами

    Politico: В штабе кандидата от АдГ нашли бывших членов неонацистской группировки

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшее окружение кандидата на пост премьера немецкой земли Саксония-Анхальт вошли четыре бывших активиста запрещенной молодежной организации, созданной по образцу гитлерюгенда.

    Четыре человека из окружения Ульриха Зигмунда, кандидата от партии «Альтернатива для Германии» на пост премьер-министра Саксонии-Анхальт, в прошлом состояли в запрещенной организации «Верная родине немецкая молодежь» (HDJ), пишет Politico.

    Эта группировка, созданная по образцу гитлерюгенда, была запрещена немецким правительством в 2009 году за стремление воспитать неонацистскую элиту.

    Сам Зигмунд отказался дистанцироваться от своих сотрудников. «Это выдающиеся люди. У них безупречная репутация. Меня не интересует, что было 20 или 25 лет назад», – заявил политик изданию WELT. Он добавил, что намерен сосредоточиться на решении совершенно иных проблем в стране.

    Среди бывших активистов HDJ – пресс-секретарь партии в Саксонии-Анхальт Патрик Харр и юрисконсульт Лоренс Нотдурфт. Харр участвовал в разработке предвыборного манифеста, который предлагает обучать детей беженцев в специальных классах. Нотдурфт в 1999 году избирался заместителем национального лидера HDJ, а сейчас работает в арбитражном суде партии.

    Еще двое бывших членов запрещенной организации – советник по вопросам образования Эрик Каден и брат юрисконсульта Феликс Нотдурфт. Каден ранее опубликовал биографию нацистского культурного функционера, которая была внесена в список материалов, вредных для несовершеннолетних. Несмотря на запрет АдГ на прием бывших участников HDJ, все четверо продолжают работать в партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ прорабатывают варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт на случай победы партии «Альтернатива для Германии».

    Консерваторы во главе с Фридрихом Мерцем пытаются остановить рост популярности этой политической силы на востоке страны.

    В прошлом году немецкие спецслужбы включили данную организацию в перечень правоэкстремистских движений.

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    26 августа 2026, 10:37 • Новости дня
    Дмитриев назвал партию АдГ единственной надеждой «уставших от лжи» немцев

    Дмитриев: Немцы видят в АдГ единственную надежду

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Германии разочаровались в проводимой политике и видят в «Альтернативе для Германии» (АдГ) единственную надежду, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал политические настроения жителей Германии, передает ТАСС. Он обратил внимание на рекордные рейтинги оппозиции в восточных регионах страны.

    «Немцы устали от лжи и провальной политики и видят в прагматичной АдГ, которая их слушает, единственную надежду», – написал Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Заявление стало реакцией на публикацию сопредседателя партии Алис Вайдель. Политик подчеркнула желание немецких граждан добиться скорейшей смены текущего курса.

    По данным исследования службы Forsa, партию АдГ на востоке ФРГ поддерживают 43% респондентов. Левая партия занимает вторую строчку с 16%, а Христианско-демократический союз набирает 13% голосов.

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны.

    Власти ФРГ прорабатывают варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт на случай ожидаемой победы АдГ на сентябрьских земельных выборах.

    Лидер АдГ Алиса Вайдель назвала правящих политиков Германии разрушающими страну идиотами.

    Также Вайдель заявила о неизбежности смены политического курса ФРГ.


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    26 августа 2026, 12:27 • Новости дня
    Суд Москвы заочно арестовал журналиста FAZ Мартенса

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitun (FAZ) Михаэля Мартенса из-за его высказываний об убийстве граждан России.

    Решение в отношении Мартенса принято в рамках расследования уголовного дела о возбуждении ненависти, передает ТАСС.

    «Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мартенса заочно», – сообщил участник процесса.

    Уголовное производство по второй части статьи 282 УК РФ было открыто в середине августа. Поводом послужили заявления иностранца, оправдывающие насилие по национальному признаку.

    В случае признания вины сотруднику зарубежной прессы может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

    Напомним, 8 августа на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде журналист FAZ Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело против корреспондента Михаэля Мартенса.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала призывы немецкого журналиста абсолютно недопустимыми.

    Руководство издания Frankfurter Allgemeine Zeitung выразило сожаление из-за двусмысленной формулировки своего сотрудника.

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