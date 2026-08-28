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    28 августа 2026, 16:10 • Новости дня

    МЧС сообщило о надвигающемся на Приморье циклоне из Китая

    МЧС: На Приморье движется мощный циклон из Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Мощный атмосферный вихрь со стороны Китая надвинется на Приморский край в конце августа, оперативные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает МЧС России.

    Новый атмосферный вихрь из Китая в ближайшие три дня может накрыть территорию Приморского края. В связи с этим все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности, передает РИА «Новости».

    «С 29 по 31 августа на территорию Приморского края окажет влияние циклон со стороны КНР», – говорится в сообщении спасательного ведомства.

    Специалисты уделяют особое внимание защите социально значимых объектов и безопасному пропуску паводковых вод. В министерстве добавили, что мониторинг ситуации и информирование жителей Дальневосточного федерального округа будут вестись круглосуточно.

    Из-за разлива горной реки на севере Непала погибли свыше 500 человек, а судьба почти тысячи местных жителей и иностранцев остается неизвестной. В соседнем Китае после мощного схода селя пропали 558 человек.

    28 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия

    В Британии опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия

    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    @ Paul Crouch/RAF Brize Norton Photographic Section/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    После предупреждения официального представителя МИД Россия Марии Захаровой об ударах по британским военным объектам при угрозе Москве из-за военной поддержки Лондоном Украины, газета Independent представила карту с указанием тысяч военных баз.

    «В Великобритании насчитывается более 2 тыс. военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире. В состав Королевских ВВС входят 34 базы, в том числе Брайз-Нортон в Оксфордшире и база ВВС Конингсби в Линкольне», – перечисляет Independent военные объекты страны.

    Там добавили, что в Плимуте базируются Королевская морская пехота и британские десантные войска, а в Девонпорте проводят плановое техническое обслуживание и слив топлива из атомных подводных лодок Королевского флота.

    При этом газета отмечает, что в Европе несколько баз британской армии могут оказаться под угрозой, так как Захарова упомянула об ударах по объектам внутри страны и за ее пределами. В этом случае следует обратить внимание на объекты в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

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    27 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета

    Мишустин: Поступления в бюджет России превысили 18,64 трлн рублей

    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Поступления в федеральную казну за первую половину года превысили 18,64 трлн рублей, при этом доля ненефтегазовых доходов достигла 80%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Поступления в федеральный бюджет России за первые шесть месяцев 2026 года составили более 18,64 трлн рублей, передает РИА «Новости». Выступая на заседании правительства, Мишустин подчеркнул, что этот показатель существенно превзошел ожидания.

    «Растут доходы бюджета – они превысили 18,64 трлн рублей. Это существенно больше прогноза», – заявил глава кабмина в ходе обсуждения итогов исполнения бюджета. Мишустин также отметил, что доля ненефтегазовых поступлений превысила 80%, что свидетельствует о серьезной диверсификации экономики.

    Премьер добавил, что бюджетные расходы позволили ускорить решение важных задач, включая социальную поддержку граждан и укрепление промышленности. Согласно действующему закону, общие доходы бюджета на 2026 год запланированы на уровне 40,283 трлн рублей, а расходы – 44,069 трлн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума утвердила проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

    Глава правительства Михаил Мишустин оценил доходы федерального бюджета за прошлый год в 37 трлн рублей.

    Глава Минфина Антон Силуанов сообщил об увеличении доходов региональных бюджетов с начала текущего года до 15 трлн рублей.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    28 августа 2026, 02:15 • Новости дня
    В Швейцарии заявили о перспективе отмены антироссийских санкций
    В Швейцарии заявили о перспективе отмены антироссийских санкций
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители Швейцарии проголосуют в конце сентября за закрепление вечного вооруженного нейтралитета страны и отказ от односторонних экономических ограничений, что лишит ее возможности поддерживать санкции против кого-либо.

    На сентябрьском референдуме в Швейцарии жители проголосуют, стоит ли усилить стране политику нейтралитета настолько, чтобы закрепить в Конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета и запрет на любые санкции, в том числе против воюющих стран.

    «Таким образом, в частности, станет невозможным присоединение к санкциям ЕС, подобным тем, которые Евросоюз вводит против России с февраля 2022 года. Исходя из формулировок инициативы, также следует предполагать, что в случае ее принятия уже действующие санкции против воюющих государств должны будут отменить», – заявила «Известиям» представитель МИД Швейцарии Леа Цюрхер.

    По последним данным, сторонников инициативы меньше, чем противников. Но в российском посольстве указали на то, что Берн может сохранить возможность поддерживать санкции против России даже при усилении политики нейтралитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Берне Сергей Гармонин указал на разрушение независимого статуса Швейцарии. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский констатировал полную утрату Швейцарией нейтралитета.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об изменении швейцарского нейтралитета в пользу Киева.

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    27 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель украинской столицы запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника «Герань», выполняющего маневр уклонения.

    Всего за несколько секунд аппарат совершил разворот на 180 градусов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Отмечается, что подобные маневры значительно усложняют перехват российских дронов. Из-за резких разворотов в полете противовоздушной обороне становится труднее прогнозировать траекторию движения аппаратов.

    Напомним, несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по военным объектам в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций этих дронов.

    Российские войска вывели из строя электроподстанцию ВСУ в Черниговской области с помощью аппарата «Герань-2 Сикер».

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    27 августа 2026, 19:35 • Новости дня
    Лукашенко прибыл в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию для проведения рабочих встреч с высшим руководством страны.

    В рамках поездки запланированы переговоры белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным, а также с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    «Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию», – отмечается в сообщении агентства.

    Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил подготовку Москвы к данному визиту.

    Днем в четверг глава белорусского государства отправился в Россию.

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    27 августа 2026, 16:40 • Новости дня
    ЦБ сообщил о росте международных резервов России

    ЦБ: Международные резервы России увеличились до 761,2 млрд долларов

    ЦБ сообщил о росте международных резервов России
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    За неделю объем международных активов России вырос на 0,7% благодаря положительной переоценке, достигнув внушительной суммы в 761,2 млрд долларов, сообщили в Центральном Банке.

    Объем международных резервов России с 14 по 21 августа увеличился на 5,6 млрд долларов, достигнув отметки в 761,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    «Международные резервы по состоянию на конец дня 21 августа 2026 года составили 761,2 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,6 млрд долларов США, или на 0,7%, в основном из-за положительной переоценки», – отмечается в сообщении ЦБ.

    По данным на 14 августа, этот показатель находился на уровне 755,6 млрд долларов. Данные активы являются высоколиквидными и находятся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Они включают монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и иностранную валюту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля международные резервы России достигли 826,8 млрд долларов.

    В конце января объем активов обновил исторический максимум на отметке 786,9 млрд долларов.

    В середине января этот показатель составлял 763,9 млрд долларов.

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    28 августа 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области

    Пограничники ВСУ стали массово исчезать в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинули по ключевым направлениям фронта и узнали, как украинские пограничники массово исчезают вблизи «Волчанского котла».

    «Родственники украинских пограничников сообщают, что в районах Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области массово исчезают пограничники из 4 пого ГПСУ. Они не выходят на связь с середины июля. Все эти населенные пункты находятся внутри формируемого «Волчанского котла», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Харьковском направлении штурмовики продвинулись на востоке Казачьей Лопани. На Волчанском направлении идут тяжелые бои в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении ожесточенные бои не прекращаются в районе Должанки.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись на 100 м. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке. Ожесточённые бои идут в районе Храповщины и Хотени.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 155 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области уничтожили три группы полка ВСУ «Скала». Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа. Марочко объяснил направление боевиков «Азова» к Славянску и Краматорску.

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    28 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала года целенаправленные удары ВСУ по пассажирскому транспорту убили несколько десятков мирных россиян, в том числе детей, сотни граждан получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов – 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе три ребенка», – сказал он ТАСС.

    Мирошник отметил, что эти цифры отражают минимальное количество подтвержденных жертв и ударов. По его словам, ведомство опирается на верифицированные данные органов власти, однако существует множество инцидентов, требующих дополнительного расследования и сбора информации.

    Посол добавил, что в последние три месяца атаки ВСУ по пассажирским автобусам  большой вместимости существенно увеличились.

    «Это все гражданское население, там, конечно же, были дети. И можно констатировать, что с украинской стороны они просто были вписаны уже как цель для совершения атак или террористических актов», – сказал он.

    Мирошник указал на то, что дроны, которые используются украинской стороной в большинстве для атак, где есть ИИ.

    «Они явно настроены на то, чтобы атаковать и автобусы в том числе. Поэтому такое огромное количество пострадавших и ударов по этим объектам», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщал, что в июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России, он также заявлял, что ежедневно от атак ВСУ гибнет в среднем 10 россиян. Кроме того, посол считает, что Запад покрывает преступления ВСУ в Старобельске.

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    27 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Суд оштрафовал россиянина за сгенерированную ИИ судебную практику
    Суд оштрафовал россиянина за сгенерированную ИИ судебную практику
    @ Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский суд оштрафовал участника процесса за использование в материалах дела несуществующей судебной практики, созданной с помощью искусственного интеллекта.

    Суд по интеллектуальным правам оштрафовал индивидуального предпринимателя Александра Антропова из Воткинска за предоставление сгенерированной нейросетью несуществующей судебной практики, передает РИА «Новости».

    «Суд установил, что часть из приведенных предпринимателем в тексте кассационной жалобы 12 ссылок на судебную практику, в том числе одна якобы на правовую позицию, изложенную в определении Верховного суда РФ, относилась к несуществующим судебным актам либо содержала приписанные им выводы», – сообщили в пресс-службе инстанции.

    Представитель предпринимателя пытался оправдаться. Он утверждал, что неточности стали следствием технической ошибки при использовании искусственного интеллекта и не говорят о неуважении к суду. Юрист настаивал, что ссылки на выдуманные акты носили единичный характер.

    Суд критически отнесся к доводам защиты. В результате на предпринимателя был наложен судебный штраф в размере 5000 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пленум Верховного суда России обязал участников судебных разбирательств официально сообщать об использовании нейросетей.

    Британская юридическая фирма впервые выиграла процесс с помощью полностью подготовившего иск виртуального помощника.

    В прошлом году основатель компании ChronoPay Павел Врублевский произнес в суде сгенерированное искусственным интеллектом последнее слово.

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    27 августа 2026, 22:13 • Новости дня
    Фельдшер погиб при ударе дрона ВСУ по карете скорой помощи в Шебекино

    При атаке дрона ВСУ по карете скорой помощи в Шебекино погиб фельдшер

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки дрона ВСУ на автомобиль скорой помощи в Шебекино погиб медработник, еще четверо человек получили тяжелые осколочные ранения, сообщил Max-канал Оперативного штаба Белгородской области.

    «В Шебекино беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю скорой помощи. Один человек погиб, четверо ранены. Погибший – фельдшер-мужчина», – сказано в сообщении.

    В оперштабе уточнили, что различные травмы получили еще четверо человек, находившихся в машине. Второй фельдшер и водитель пострадали от осколочных ранений головы, плеча и ног.

    Также ранены два пациента. У женщины зафиксировано повреждение ушной раковины, а у мужчины диагностированы слепые осколочные ранения лица и кисти.

    «Все раненые доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь. Транспортное средство разбито», – добавили в оперштабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина и 17-летняя девушка пострадали в Белгородской области при атаках БПЛА, еще одна женщина пострадала в четверг при атаке беспилотника ВСУ на регион. Мирный житель погиб и женщина пострадала при атаке дронов на Шебекино.

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    27 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    Ливия предложила российским компаниям инвестировать в местные НПЗ
    Ливия предложила российским компаниям инвестировать в местные НПЗ
    @ Hussein Malla/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ливии активно обсуждают с профильными компаниями из России перспективы совместного развития нефтеперерабатывающих мощностей на своей территории, сообщил министр инвестиций в ливийском правительстве на востоке страны Али ас-Саиди аль-Кайди.

    Ливия выражает заинтересованность в привлечении инвестиций из России для развития сектора нефтепереработки и активно обсуждает эти вопросы с профильными российскими компаниями, передает РИА «Новости».

    «Я ранее связывался с рядом российских нефтяных компаний во время участия в конференции «Россия – исламский мир» в Казани и продолжаю призывать российскую сторону инвестировать в нефтепереработку в Ливии», – заявил аль-Кайди.

    По словам министра, государство обладает протяженным побережьем и стратегически важным расположением между Европой и Африкой. Аль-Кайди подчеркнул, что на территории страны целесообразно создавать предприятия для переработки местных ресурсов. Министр добавил, что такие проекты укрепят экономическое сотрудничество двух государств и откроют новые возможности для развития обеих экономик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти востока Ливии предложили российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы.

    Министр по инвестициям Али аль-Кайди заявил о планах возобновить строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Сирт – Бенгази.

    Командование Ливийской национальной армии объявило о расширении военного сотрудничества с Россией.

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    28 августа 2026, 03:55 • Новости дня
    Психолог назвала главную ошибку родителей перед 1 сентября

    Психолог Бушевская посоветовала постепенно менять режим школьника к 1 сентября

    Tекст: Катерина Туманова

    Резкое возвращение к образовательным будням может спровоцировать сильный стресс у ребенка из-за внезапной смены привычного расписания, предупредила психолог-консультант Инна Бушевская.

    «В конце августа в семьях начинается тихая суета. Этот плавный переход от каникул к школьным будням всегда приносит с собой легкую тревогу, ведь перестраиваться приходится не только школьникам, но и всей семье», – напомнила она в беседе с ТАСС.

    Психолог рекомендует сдвигать время пробуждения и засыпания ежедневно на 15-20 минут. Это правило касается и взрослых, которым необходимо демонстрировать детям спокойствие. Если накануне праздника школьник поздно лег спать, утренний подъем вызовет неизбежный протест.

    В первый месяц осени стоит отказаться от завышенных требований к успеваемости, советует эксперт. Дополнительные секции и занятия с репетиторами лучше отложить на две или три недели.

    Такой подход позволит учащимся спокойно адаптироваться к новым нагрузкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учитель назвал самые стрессовые периоды учебного года для школьников.

    Психолог рассказала о подготовке школьников к учебному году.

    Ранее психолог назвал правила подготовки первоклассников к школе.

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    27 августа 2026, 21:45 • Новости дня
    Композитор Паулс отреагировал на концерт в его честь в Казани
    Композитор Паулс отреагировал на концерт в его честь в Казани
    @ Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Латвийский композитор Раймонд Паулс признался, что не знал о концерте в его честь, который прошел в рамках фестиваля «Новая волна – 2026» в столице Татарстана.

    Латвийский композитор Раймонд Паулс признался, что не знал о концерте в свою честь на фестивале «Новая волна – 2026», передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Пятый канал».

    «Я в этих делах со стороны наблюдаю там», – отметил маэстро.

    При этом музыкант с теплотой отреагировал на то, что его творчество по-прежнему ценят и любят в России. Он сдержанно, но искренне произнес фразу: «Дай бог».

    Композитор также сообщил, что не планирует выпускать новые музыкальные произведения. Относительно возможного выступления в Латвии он высказался осторожно, пояснив, что не может дать однозначного ответа из-за возраста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля маэстро объявил об окончательном уходе со сцены.

    Позже композитор опроверг слухи о запрете исполнения своих произведений латвийскими властями.

    Весной артист попал в больницу из-за проблем со здоровьем.

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    27 августа 2026, 19:00 • Новости дня
    Жителей Алтая призвали отказаться от походов в лес из-за медведей

    МЧС: Жителям Алтая рекомендовано отказаться от походов в лес из-за медведей

    Жителей Алтая призвали отказаться от походов в лес из-за медведей
    @ Bernd Zoller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главное управление МЧС по республике Алтай обратилось к гражданам с просьбой отказаться от лесных прогулок из-за участившихся случаев появления диких зверей.

    «Рекомендуем воздержаться от посещения лесных массивов, особенно в одиночку и в темное время суток; ограничить туристические походы, рыбалку, охоту, а также сбор дикоросов (ягод, грибов, орехов)», – говорится в официальном сообщении ведомства в Max.

    Специалисты подчеркивают, что при обнаружении следов косолапых или при неожиданной встрече с ними крайне важно сохранять спокойствие. Спасатели советуют не делать резких движений и медленно отступать назад, чтобы избежать нападения хищника.

    Напомним, в селе Артыбаш республики Алтай дикий медведь растерзал отдыхавшую в палатке туристку. После трагедии местные власти выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников.

    За двое суток охотники ликвидировали 12 опасных животных.

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    27 августа 2026, 21:58 • Новости дня
    МИД: Киев пытался уйти от ответственности за атаку на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти безуспешно пытались снять с себя вину за удар по резиденции главы российского государства, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Инцидент произошел в Новгородской области в декабре 2025 года, передает РИА «Новости».

    «Позже в окружении Зеленского пытались уйти от ответственности, отрицая свою причастность к упомянутым ударам», – заявил Галузин.

    Дипломат также обратил внимание на роль западных кураторов украинского руководства. По его словам, соучастие Киева так же очевидно, как и вовлеченность тех, кто передавал спутниковые разведданные стран НАТО и направлял удары к цели с помощью навигационных систем.

    Напомним, Минобороны России сообщило об атаке киевского режима на резиденцию президента в Новгородской области.

    Владимир Зеленский публично отказался признавать причастность к этому нападению.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорной позиции России после данного инцидента.

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