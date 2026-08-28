Шойгу назвал бесчеловечными условия содержания скончавшегося генерала Младича

Шойгу: Младич содержался в гаагской тюрьме в бесчеловечных условиях

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский политик прокомментировал смерть известного военного в гаагской тюрьме, передает РИА «Новости».

«С горечью узнал о кончине в гаагских застенках генерала Ратко Младича. Несправедливый приговор Международного трибунала по бывшей Югославии в отношении Ратко Младича, а также бесчеловечные условия его содержания в тюрьме – это яркий пример пренебрежения нормами международного права и принципами справедливого и гуманного обращения с заключенными», – говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, секретарь Совета безопасности передал отдельные слова сочувствия Дарко Младичу, сыну покойного командующего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего командующего боснийских сербов Дарко Младич подтвердил информацию о кончине отца в гаагской тюрьме.

Министерство иностранных дел России выразило глубокие соболезнования в связи со смертью генерала.

В мае Ратко Младич перенес очередной инсульт.