Посольство России высмеяло немецкие страшилки об арсенале под Берлином

Посольство: Россия не причастна к обнаруженному в ФРГ оружейному тайнику

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские дипломаты решительно отвергли слухи о причастности страны к спрятанному арсеналу, передает РИА «Новости». В посольстве подчеркнули искусственный характер сообщений о так называемом «российском следе».

«Все эти horror stories в основном происходят в восточных землях Германии – Саксонии, Берлине, Бранденбурге. В кого метят эти инсинуации?» – отмечается в заявлении дипмиссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Германии отреагировало на сообщения о найденном под Берлином схроне оружия фразой из фильма «Место встречи изменить нельзя».

Ранее дипломатическое представительство выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений на фоне ситуации с обнаруженным в аэропорту Лейпцига беспилотником.

При этом немецкие правоохранители заподозрили саму Украину в инсценировке данной атаки для получения помощи от Берлина.



