Назначен новый директор РАМТ

Кирилл Рыбкин стал новым директором РАМТ в Москве

Tекст: Денис Тельманов

Президент РАМТ Алексей Бородин на сборе труппы сообщил о назначении Кирилла Рыбкина новым директором, передает РИА «Новости». Ранее, с 2015 года, эту должность занимала Софья Апфельбаум.

Рыбкин работает в театре с 2006 года, а последние 10 лет был заместителем директора по работе со зрителями.

«В новом сезоне у нас есть и изменения. Представляю вам нового директора театра Кирилла Рыбкина. Нового художественного руководителя – Марину Брусникину. От меня уже никуда не денешься. В редких случаях Министерство культуры учреждает должность президента театра. И перед вами – тот самый редкий случай», – заявил Бородин.

В новом сезоне РАМТ готовит ряд премьер. В декабре ожидается спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» в постановке Бородина. Также на большой сцене Марина Брусникина представит «Плач в пригоршню» по роману Владимира Гуркина.

Среди других постановок – «Дикие лебеди» и «Девочка, с которой ничего не случится».

Театр продолжит поддерживать региональные ТЮЗы и проводить режиссерскую лабораторию. В камерных пространствах ожидаются премьеры по произведениям Мольера, Андрея Платонова и Юрия Коваля. Кроме того, РАМТ отправится на гастроли в Киров, а к труппе присоединились пять новых артистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Алексей Бородин стал президентом Российского академического молодежного театра.

Днем ранее Екатерина Сироткина возглавила Московский академический театр сатиры.

В мае на 68-м году жизни скончался бывший актер РАМТа Вячеслав Николаев.