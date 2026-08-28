Летевший в Тбилиси самолет экстренно сел в Нижнем Новгороде

Летевший в Тбилиси самолет «Азимута» экстренно сел в Нижнем Новгороде

Tекст: Валерия Городецкая

Людей в пункт назначения доставили на другом лайнере, передает РИА «Новости».

«23 августа в ходе выполнения рейса А47039 Петербург – Тбилиси командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Нижнего Новгорода по причине ложного срабатывания индикации одной из систем самолета. Экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами безопасности», – сообщил представитель перевозчика.

Приземление прошло в штатном режиме незадолго до полуночи. Последующая проверка не выявила никаких признаков возгорания.

Для завершения маршрута авиакомпания направила резервный борт, который вылетел рано утром 24 августа и успешно прибыл в столицу Грузии. Собеседник агентства добавил, что сегодняшний рейс из Пулково состоится по графику.

В апреле летевший в Тбилиси самолет авиакомпании «Азимут» экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажирки.

В июне экипаж лайнера Smartavia зафиксировал срабатывание индикации одной из систем после вылета из Сочи.

В середине августа китайский перевозчик Hainan Airlines направил резервный борт за пассажирами аварийно приземлившегося в Красноярске рейса.