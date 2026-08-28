Музыкант из Якутии пропал без вести при наводнении в Непале

Основатель музыкальной школы из Якутии исчез после смертельного паводка в Непале

Tекст: Мария Иванова

Друзья и близкие разыскивают основателя якутской школы «Дом музыки», рок-музыканта Кирилла Третьякова, передает РИА «Новости». Он исчез на фоне масштабного стихийного бедствия.

«Мы верим в хорошее, Кирилл не пропадет. Сделали запрос в МИД, ждем информацию», – рассказал друг пропавшего Александр Лукин.

Мощный поток воды обрушился на реку Бхоте-Коси в среду. Геологическая служба США установила, что причиной трагедии стал сход ледника. Жертвами стихии стали уже 547 человек.

При этом спасательная операция продолжается. Властям удалось эвакуировать 121 иностранного туриста, среди которых есть граждане России, Китая, США и ряда других государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после мощного паводка в Непале без вести пропала почти тысяча человек.

Из-за разлива горной реки на севере страны погибли свыше 500 человек.

В зоне разрушительного наводнения исчезли восемь граждан России.