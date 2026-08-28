  • Новость часаЧехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска
    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    СК завел дела о терактах в связи с атаками ВСУ на Севастополь и Белгородскую область
    Беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    Эксперт: Озеро Америка навредит Трампу
    Экономист назвал последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    28 августа 2026, 14:45 • Новости дня

    ФСБ задержала агента СБУ за шпионаж в ЛНР

    Сотрудники ФСБ в ЛНР задержали агента СБУ за передачу данных о ВС России

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР, который по заданию украинских спецслужб собирал и передавал информацию о местах дислокации российских военнослужащих и военной техники.

    Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Луганской Народной Республике задержали агента Службы безопасности Украины из города Антрацита, передает ТАСС.

    Задержанный ранее был завербован украинскими спецслужбами и собирал данные о российских войсках.

    «Установлено, что житель Антрацита был завербован сотрудником СБУ и, выполняя его задания, собрал и передал сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации на территории Красного Луча и Антрацитовского района ЛНР», – сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

    Силовики возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. В настоящее время ведется следствие, добавили в ведомстве.

    Как писала газета «ВЗГЛЯД», в августе прошлого года сотрудники ФСБ задержали в Антраците собиравшего разведданные для СБУ мужчину.

    В июне 2025 года спецслужбы поймали жителя Сватовского района за передачу информации о дислокации российских военных.

    28 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом

    ВС России поразили склад ракет «Фламинго» и военные хранилища в Одессе

    Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в ночь на пятницу нанесли серию ударов беспилотниками по стратегически важным объектам военной инфраструктуры на территории Украины.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по украинским логистическим центрам и морским портам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

    В результате атаки ударных беспилотников в Киевской области был поражен складской комплекс компании «Стеллар Джет». Этот объект использовался для хранения готовых крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.

    Кроме того, в порту Одессы были уничтожены шесть хранилищ с имуществом военного назначения, которое предназначалось для обеспечения украинской армии.

    Ранее в пятницу сообщалось, что под Киевом уничтожили склады с деталями для дронов ВСУ.

    Накануне ВС России уничтожили производящее НРТК «Лють» предприятие в Киевской области.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго».

    Комментарии (3)
    28 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    @ Paul Crouch/RAF Brize Norton Photographic Section/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    После предупреждения официального представителя МИД Россия Марии Захаровой об ударах по британским военным объектам при угрозе Москве из-за военной поддержки Лондоном Украины, газета Independent представила карту с указанием тысяч военных баз.

    «В Великобритании насчитывается более 2 тыс. военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире. В состав Королевских ВВС входят 34 базы, в том числе Брайз-Нортон в Оксфордшире и база ВВС Конингсби в Линкольне», – перечисляет Independent военные объекты страны.

    Там добавили, что в Плимуте базируются Королевская морская пехота и британские десантные войска, а в Девонпорте проводят плановое техническое обслуживание и слив топлива из атомных подводных лодок Королевского флота.

    При этом газета отмечает, что в Европе несколько баз британской армии могут оказаться под угрозой, так как Захарова упомянула об ударах по объектам внутри страны и за ее пределами. В этом случае следует обратить внимание на объекты в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    Комментарии (16)
    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 20:13 • Новости дня
    Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается

    Европа долгое время строила экономическую модель за счет преимуществ, полученных от других стран, но теперь такая система перестала работать, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен, что факторы, обеспечивавшие рост экономики ЕС, больше не действуют.

    «Называя вещи своими именами, Европа до недавнего времени паразитировала на других. А теперь уже не получается. Своего же ничего нет. Как минимум, недостаточно для нормального развития. Самокритика достойная уважения», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Ранее фон дер Ляйен заявила на бизнес-форуме в Париже, что экономическая модель Евросоюза столкнулась с изменением условий. По ее словам, Европа больше не может рассчитывать на прежние преимущества, включая дешевую импортную энергию, открытую мировую торговлю, американскую защиту и технологическое лидерство Запада.

    Комментарии (9)
    28 августа 2026, 12:10 • Новости дня
    Программу ЛДПР по ипотеке поддержали более 350 тыс. россиян

    Более 350 тыс. россиян поставили подписи в поддержку программы ЛДПР по ипотеке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подписную кампанию ЛДПР за ипотеку под 3% уже поддержали более 350 тыс. россиян, а цель инициативы – собрать миллион подписей.

    Как сообщили в ЛДПР, более 350 тыс. россиян уже поставили подписи под программой «Народная ипотека» со ставкой 3%, которая стала частью обращения партии к президенту Владимиру Путину «Миллион подписей для Президента».

    Инициатива предусматривает возможность приобрести жилье молодым специалистам до 35 лет, работникам бюджетной сферы, студентам и гражданам, планирующим стать родителями, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил: «ЛДПР требует дать людям реальную возможность покупать жилье, а не жить всю жизнь в кредитной кабале. Купить на 6 млн рублей в новостройке можно только маленькую квартиру, где большую семью разместить трудно. Да и распространялась она только на тех, у кого уже есть дети. При том, что в год мы на это тратили около 1,7 трлн рублей. У нас есть более эффективное решение: более низкая ставка, меньший первоначальный взнос, доступность для молодых, кто еще не успел родить».

    По плану партии кредит по новой программе должен выдаваться на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также на строительство дома. В ЛДПР предлагают снижать ставку по ипотеке с появлением каждого нового ребенка, а для многодетных семей полностью обнулять ее.

    Отвечая на вопрос о финансировании, в партии заявляют о необходимости направить на «Народную ипотеку» средства, которые сейчас идут на поддержку семей мигрантов, переключив их на поддержку российских семей.

    Сбор подписей продолжается по всей стране и на официальном сайте ЛДПР, после достижения отметки в миллион голосов обращение обещают передать президенту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру финансов Антону Силуанову предложение о запуске федеральной программы льготной «Народной ипотеки» под 3%.

    ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене пеней и штрафов по кредитам для женщин в декрете и о дифференцированных ипотечных ставках для семей с детьми.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink

    Российские войска успешно ограничили работу системы связи Starlink для нужд ВСУ

    El Mundo: Армия России успешно подавила работу спутниковой связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские средства радиоэлектронной борьбы критически снизили эффективность американской спутниковой связи Starlink, лишив украинскую армию главного технологического преимущества на линии фронта, пишут СМИ.

    Испанская газета El Mundo сообщает о серьезных проблемах украинской армии из-за подавления работы американской спутниковой связи, передает ТАСС.

     «Окно возможностей Starlink закрывается. Российские системы радиоэлектронной борьбы не блокируют его полностью, но снижают его эффективность», – заявил изданию украинский военный Игорь Луценко.

    Военнослужащий добавил, что без собственного технологического суверенитета у страны нет будущего.

    Ранее журнал The Atlantic сообщил, что Владимир Зеленский просил Дональда Трампа в Белом доме посодействовать в использовании Starlink. Однако американский лидер не дал однозначного ответа, а основатель SpaceX Илон Маск и вовсе отказался от встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink.

    Президент США не поддержал просьбу Киева об использовании данной сети для атак по российской территории.

    На фоне подобных отказов Владимир Зеленский наградил Илона Маска украинским орденом.

    Комментарии (3)
    27 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета

    Мишустин: Поступления в бюджет России превысили 18,64 трлн рублей

    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Поступления в федеральную казну за первую половину года превысили 18,64 трлн рублей, при этом доля ненефтегазовых доходов достигла 80%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Поступления в федеральный бюджет России за первые шесть месяцев 2026 года составили более 18,64 трлн рублей, передает РИА «Новости». Выступая на заседании правительства, Мишустин подчеркнул, что этот показатель существенно превзошел ожидания.

    «Растут доходы бюджета – они превысили 18,64 трлн рублей. Это существенно больше прогноза», – заявил глава кабмина в ходе обсуждения итогов исполнения бюджета. Мишустин также отметил, что доля ненефтегазовых поступлений превысила 80%, что свидетельствует о серьезной диверсификации экономики.

    Премьер добавил, что бюджетные расходы позволили ускорить решение важных задач, включая социальную поддержку граждан и укрепление промышленности. Согласно действующему закону, общие доходы бюджета на 2026 год запланированы на уровне 40,283 трлн рублей, а расходы – 44,069 трлн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума утвердила проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

    Глава правительства Михаил Мишустин оценил доходы федерального бюджета за прошлый год в 37 трлн рублей.

    Глава Минфина Антон Силуанов сообщил об увеличении доходов региональных бюджетов с начала текущего года до 15 трлн рублей.

    Комментарии (25)
    28 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Торговое судно загорелось и затонуло после атаки у берегов Румынии

    Торговое судно загорелось и затонуло у берегов Румынии

    Tекст: Катерина Туманова

    Торговое судно под флагом Доминиканской Республики затонуло в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море после пожара, вызванного ударом неясного происхождения.

    «В четверг, 27 августа, около 19.00, сотрудники пограничной полиции береговой охраны получили сообщение о пожаре на борту коммерческого судна, находящегося в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 20 морских милях к юго-востоку от Сфынтул-Георге», – сообщили сотрудники пограничной полиции порталу News.ro.

    По словам президента Румынии Никушора Дана, который пребывает в Молдавии, вечером произошел инцидент на границе, но за пределами территориальных вод страны.

    «Корабль был атакован. К счастью, члены экипажа были спасены. Береговая охрана оперативно вмешалась, никто не пострадал. В него ударили, и, похоже, он затонул. На данный момент мы не знаем, кто это сделал и почему, будет проведено расследование», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое грузовое судно атаковано дронами ВСУ в Черном море. Судно с китайскими моряками пошло ко дну в Бенгальском заливе. В середине июля в Бенгальском заливе затонули два судна с беженцами.

    Комментарии (5)
    27 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    При пожаре в легковом автомобиле на территории Петербурга погиб военный, а еще один человек пострадал, сообщили в СК России по региону.

    Следственный комитет установил личность жертвы. По факту смертельного происшествия правоохранители возбудили уголовное дело для выяснения всех обстоятельств, говорится в заявлении регионального главка СК на платформе Мах.

    «Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей», – сообщили в СК.

    Жертвой возгорания легковой машины стал один человек. Кроме того, в результате инцидента пострадал еще один гражданин.

    «Также пострадала его супруга, которой в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года в Севастополе при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота.

    В марте 2026 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт с машиной российского офицера в Крыму.

    В апреле 2026 года сбежавший из части военный зарезал конвоира в Петербурге.

    Комментарии (11)
    28 августа 2026, 00:15 • Новости дня
    Премьер-министр Канады ответил на переименование Трампом озера Онтарио
    Премьер-министр Канады ответил на переименование Трампом озера Онтарио
    @ Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Переименованное американским президентом Дональдом Трампом озеро Онтарио было так названо более 400 лет назад, задолго до независимости США, и сохранит это название, заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

    «Название озера Онтарио происходит от слова Ontari’io, которое, вполне уместно, означает «озеро красивое, озеро большое». Это название существует более 400 лет, предшествуя как Конфедерации Канады, так и Декларации независимости США», –  написал он в соцсети Х.

    Карни добавил, что в Канаде знают о переменах и обновлении США, однако, «называть вещи в реальности, значит называть озеро Онтарио: тогда, сейчас и всегда».

    Напомним, 27 августа Трамп переименовал озеро Онтарио в Америку. Он подписал официальный указ об изменении названия озера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году президент США переименовал Мексиканский залив в Американский. Он также предложил Канаде стать 51-м американским штатом. Глава Белого дома назвал руководство Канады клоунами и призвал «подчиниться».


    Комментарии (10)
    28 августа 2026, 08:31 • Новости дня
    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам

    Лавров заявил о попытках Киева атаками дестабилизировать российское общество

    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нанося удары по российским НПЗ, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре, Украина пытается дестабилизировать общество, а этому поддаваться нельзя, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул важность сохранения спокойствия в условиях агрессии, передают СМИ.

    «Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям и, конечно же, нельзя поддаваться попыткам, которые Владимир Зеленский сам активно провоцирует при поддержке европейцев, дестабилизировать наше общество путем атак по НПЗ, маркетплейсам, гражданской инфраструктуре, путем террористических методов, чтобы посеять страх», – заявил Сергей Лавров.

    По словам дипломата, западные государства предпочитают игнорировать происходящее. Он отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и комиссар по правам человека Фолькер Тюрк хранят стыдливое молчание. Министр добавил, что эти международные деятели однозначно встали на сторону киевского режима.

    Кроме того, глава министерства сообщил о готовности Москвы рассмотреть новые варианты урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил влияние украинских атак по коммерческой инфраструктуре на ход боевых действий.

    Глава МИД Сергей Лавров пообещал ужесточить методы борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.

    Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил удары по логистическим центрам Wildberries попыткой расшатать социальную стабильность в тылу.

    Комментарии (13)
    28 августа 2026, 08:54 • Новости дня
    Глава Минфина США вычеркнул Сталина из истории Тегеранской конференции

    Глава Минфина США не упомянул Сталина среди участников Тегеранской конференции

    Глава Минфина США вычеркнул Сталина из истории Тегеранской конференции
    @ Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Глава американского Минфина Скотт Бессент в своей публикации о Тегеранской конференции 1943 года «забыл» упомянуть советского лидера Иосифа Сталина в числе участников.

    Глава Министерства финансов США Скотт Бессент в своей статье о Тегеранской конференции не упомянул Иосифа Сталина, передает ТАСС.

    На эту историческую неточность обратили внимание журналисты британского издания Financial Times.

    В материале, опубликованном 24 августа, американский министр рассуждал о событиях 1943 года. По его словам, союзные державы созвали встречу, чтобы наметить курс «беспрецедентной операции». Однако среди участников исторического события автор назвал лишь президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Британии Уинстона Черчилля, проигнорировав присутствие советского лидера.

    Тегеранская конференция стала первой встречей руководителей стран Антигитлеровской коалиции. Она проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. Главной темой переговоров было открытие второго фронта в Европе, которое неоднократно откладывалось. По итогам саммита союзники обязались начать военную операцию против Германии не позднее мая 1944 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент на встрече G7 назвал продление разрешений на покупку российской морской нефти временной мерой.

    Ранее он публично обменялся резкими замечаниями с британской коллегой Рэйчел Ривз из-за разногласий по войне с Ираном.

    Комментарии (16)
    27 августа 2026, 19:55 • Новости дня
    Польша отказалась размещать американское ядерное оружие на своей территории

    Минобороны Польши: Варшава отказывается размещать у себя ядерное оружие США

    Польша отказалась размещать американское ядерное оружие на своей территории
    @ United States Department of Defense/Wikipedia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польша категорически отвергла идею базирования иностранных ядерных арсеналов в пределах своих границ по итогам недавних переговоров с представителями Пентагона, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

    Руководство республики не рассматривает вариант размещения иностранных ядерных боеголовок, передает РИА «Новости».

    «Нет. Я хотел бы сказать это очень ясно и открыто. Польша не хочет иметь ядерные боеголовки на своей территории», – подчеркнул политик.

    Окончательная позиция Варшавы прозвучала сразу после завершения официальных переговоров с заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби. Информацию об этом также подтвердило польское издание Onet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году глава польского МИД Радослав Сикорский выступил против размещения ядерного оружия в стране.

    Представители Белого дома исключили возможность ведения подобных переговоров с Варшавой.

    Руководство НАТО подтвердило отсутствие планов по изменению конфигурации своих ядерных сил.

    Комментарии (7)
    28 августа 2026, 12:46 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК

    Эксперт Юшков: США толкают Венесуэлу к выходу из ОПЕК

    Эксперт назвал последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК
    @ Matias Delacroix/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможный выход из ОПЕК невыгоден Венесуэле: такой шаг спровоцирует падение цен на нефть и ударит по интересам республики. Однако власти страны все же могут принять это решение под влиянием США, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. По его словам, Вашингтон заинтересован в росте предложения на мировом рынке и ослаблении ОПЕК.

    «Участие Венесуэлы в ОПЕК и ОПЕК+ никак не ограничивает объемы ее нефтедобычи. Наряду с Ливией и Ираном страна может добывать столько нефти, сколько позволяют ее производственные возможности», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его оценкам, Каракасу невыгодно выходить из ОПЕК. «Такой шаг вызовет эмоциональную реакцию рынка, и цены на нефть пойдут вниз, что станет негативным фактором и для Боливарианской республики, и для инвесторов», – уточнил он. Тем не менее, как полагает собеседник, венесуэльские власти могут пойти на такой шаг, потому что «США диктуют, что им делать».

    А у Штатов в данной ситуации есть свой интерес. Во-первых, Вашингтон хочет сдержать рост цен на энергоресурсы из-за ситуации на Ближнем Востоке и сохраняющегося перекрытия Ормузского пролива, пояснил Юшков. «Дефицит предложения остается серьезной проблемой, а попытки открыть Ормуз пока не приносят результата. В этих условиях, по мнению американцев, Венесуэла может компенсировать недостающие объемы поставок», – детализировал аналитик.

    Впрочем, оговорился экономист, есть нюанс. «В Венесуэле не наблюдается масштабных инвестиций и резкого роста добычи, потому что себестоимость нефтедобычи высока, а вложения считаются рискованными. Инвестор может направить в отрасль десятки миллиардов долларов, но если, например, откроется Ормузский пролив и цены на нефть упадут, то капитал окажется под угрозой. В таких условиях добыча в стране станет нерентабельной», – указал спикер.

    Во-вторых, США заинтересованы в ослаблении и развале ОПЕК и ОПЕК+. «В организации есть определенный дефицит доверия. Когда отдельные участники выходят из соглашений, у остальных неизбежно возникают вопросы: если одни могут пойти на такой шаг и наращивать добычу без ограничений, почему этого не могут сделать другие? Выход ОАЭ из ОПЕК подорвал устойчивость объединения. Этот эффект, вероятно, усилится в случае выхода Венесуэлы», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что Венесуэла может выйти из ОПЕК. По информации источников Bloomberg, Каракас обсуждал этот вопрос с американскими чиновниками, но окончательное решение принято еще не было. Возможный выход Боливарианской республики из картеля позволит ей без оглядки на ограничения нарастить добычу нефти. Решение также откроет путь для активного участия международных компаний в восстановлении отрасли, говорится в материале.

    Одновременно появились сообщения о том, что США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы. Как уточнил портал Axios, стороны прорабатывают детали потенциального соглашения, при этом переговоры касаются более десятка нефтяных месторождений в Венесуэле, добыча на которых может достигать 90 млн баррелей в сутки. Некоторые из них ранее фактически контролировались Китаем, утверждает источник издания.

    Предполагается, что в обмен на допуск Вашингтона к праву владения венесуэльское правительство извлечет выгоду от сотрудничества с частными компаниями, в том числе с американскими, и получит больше денежных поступлений с продажи нефти. «Дональд Трамп близок к тому, чтобы обезопасить будущее американской энергетики на поколения вперед; не только для Штатов, но и для всего Западного полушария», – заявил собеседник Axios.

    В середине августа управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало индийской государственной нефтегазовой компании Oil and Natural Gas Corp (ONGC) лицензию на инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы. «Теперь у нас есть полная свобода работать над проектом в Венесуэле, потому что ранее мы ограничивали свою деятельность там из-за рисков, связанных с санкциями. Эти риски остались позади», – рассказал финансовый директор ONGC Анупам Агарвал.

    Напомним, Венесуэла была одной из пяти стран, основавших ОПЕК в 1960 году. Вместе с республикой учредителями стали Иран, Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия. В 2026 году ОАЭ покинули ОПЕК. Несмотря на решение Абу-Даби мировые цены на нефть не обвалились, а наоборот, 30 апреля достигли четырехлетнего максимума и превысили 126 долларов за баррель.

    Комментарии (2)
    27 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    Российские беспилотники «Герань» научились совершать развороты на 180 градусов
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель украинской столицы запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника «Герань», выполняющего маневр уклонения.

    Всего за несколько секунд аппарат совершил разворот на 180 градусов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Отмечается, что подобные маневры значительно усложняют перехват российских дронов. Из-за резких разворотов в полете противовоздушной обороне становится труднее прогнозировать траекторию движения аппаратов.

    Напомним, несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по военным объектам в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций этих дронов.

    Российские войска вывели из строя электроподстанцию ВСУ в Черниговской области с помощью аппарата «Герань-2 Сикер».

    Комментарии (5)
    28 августа 2026, 10:49 • Новости дня
    Назван новый король Норвегии

    Норвежский престол после кончины короля Харальда V занял Хокон VIII

    Назван новый король Норвегии
    @ IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власть в скандинавском государстве перешла к 53-летнему наследнику Хокону VIII, главной задачей которого станет спасение авторитета правящей династии после череды громких скандалов.

    Смена монарха произошла в пятницу после кончины Харальда V, передает AP News.

    Перед новым правителем стоит сложная задача стабилизировать институт монархии, репутация которого сильно пострадала из-за уголовного преследования пасынка короля и связей его супруги с Джеффри Эпштейном.

    В интервью 2000 года Хокон так описывал молодость будущей жены: «Ясно, что там происходили довольно экстравагантные вечеринки». Несмотря на сомнительное прошлое Метте-Марит, пара поженилась в 2001 году.

    В июне пасынка монарха приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилование. Ситуацию усугубили признания супруги короля о контактах с Эпштейном, хотя она отрицает участие в незаконной деятельности.

    Опросы показывают снижение поддержки королевского дома среди населения. Если в 2017 году монархию одобряли 81% норвежцев, то к концу 2022 года показатель упал до 68%. Наследницей престола теперь стала старшая дочь короля принцесса Ингрид Александра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пасынок норвежского монарха Мариус Борг Хейби получил четыре года тюрьмы по обвинениям в изнасиловании.

    Ранее супруга короля Метте-Марит публично извинилась за свою дружбу с финансистом Джеффри Эпштейном. На фоне этих скандалов большинство жителей страны заявили о резком снижении доверия к ней.

    Комментарии (4)
    Главное
    Московский суд заочно приговорил Арестовича к 11 годам колонии
    Захарова назвала провокацию в Буче спецоперацией по лекалам Геббельса
    «Альтернатива для Германии» сделала ставку на ностальгию по ГДР
    Швейцария решила провести референдум о запрете любых санкций
    Премьер Британии отказался возвращать Греции скульптуры Парфенона
    Назван новый король Норвегии
    Москвич напечатал фальшивок на 100 млн рублей