В Красноярске мужчина устроил стрельбу из сигнального пистолета в школе

Tекст: Вера Басилая

Сообщение поступило от охранника одной из школ Октябрьского района Красноярска о том, что на территории образовательного учреждения неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на оружие, передает ТАСС.

Прибывшие на место происшествия бойцы Росгвардии оперативно скрутили нарушителя и доставили его в отделение полиции. В ходе досмотра у задержанного изъяли сигнальный пистолет.

Выяснилось, что стрелок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате инцидента никто не пострадал, в отношении дебошира составлен административный протокол.

В феврале нетрезвый житель Москвы открыл огонь из пистолета возле образовательного учреждения в Реутове.

В начале августа суд арестовал жителя Волгодонска за стрельбу из травматического оружия на улице.

Ранее пьяный мужчина произвел несколько выстрелов из окна многоэтажного дома в Красноярске.