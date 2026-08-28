Минюст Сербии сообщил о государственных почестях на похоронах Младича

Минюст Сербии сообщил о похоронах генерала Ратко Младича с государственными почестями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич будет похоронен с государственными почестями, сообщил глава Минюста Сербии Ненад Вуйич.

«Младич был генералом, и протокол в таких случаях известен. Его роль также известна. Все, что относится к генералу Младичу, будет безусловно соблюдено», – заявил министр.

В настоящее время Белград ожидает из Гааги информацию о процедуре выдачи и транспортировки тела из Нидерландов. Сербские власти готовы действовать незамедлительно после получения разрешения на похороны, а место погребения выберет семья Младича, передает «Интерфакс».

Сербские СМИ предполагают, что генерала похоронят рядом с дочерью на белградском кладбище «Топчидер». Младич умер 27 августа в тюремной больнице в Гааге в возрасте 83 лет. Он отбывал пожизненный срок по обвинению в геноциде во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах.

Незадолго до смерти президент Сербии Александр Вучич просил международные инстанции освободить Младича по состоянию здоровья, но получил отказ. Весной 2026 года Младич перенес инсульт, его состояние усугублялось сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего командующего боснийских сербов Дарко Младич подтвердил информацию о кончине отца.

Министерство иностранных дел России выразило глубокие соболезнования в связи со смертью генерала.

Посольство России в Сербии передало слова сочувствия семье покойного.