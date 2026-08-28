Бывшего главу китайской провинции приговорили к смертной казни

Экс-руководитель китайской провинции Хубэй получил смертный приговор за взятки

Tекст: Мария Иванова

Суд в КНР приговорил бывшего секретаря парткома Коммунистической партии Китая провинции Хубэй Цзян Чаоляна к смертной казни за получение взяток на сумму более 746 млн юаней (111 млн долларов), передает ТАСС. Исполнение приговора отложено на два года.

За активное сотрудничество со следствием суд вынес относительно мягкое решение. Через два года формальной отсрочки высшая мера наказания будет заменена на пожизненное заключение.

С 1995 по 2025 год осужденный занимал руководящие посты в банках и партийных структурах. Используя служебное положение, он содействовал бизнесу в вопросах кредитования, получения контрактов и карьерного продвижения.

Масштабная антикоррупционная кампания в стране началась в 2012 году. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что коррупция – это «раковая опухоль, которая ставит под угрозу жизнеспособность и боеспособность партии». За это время многие высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры лишились постов и получили суровые тюремные сроки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд назначил высшую меру наказания бывшему члену шанхайского горкома партии Чжу Чжисуну за взяточничество.

Месяцем ранее военный трибунал в Пекине вынес смертный приговор экс-главе китайского Минобороны Ли Шанфу.

В январе за нецелевое использование государственных средств к аналогичному наказанию приговорили бывшего председателя Шанхайской электроэнергетической корпорации Чжэн Цзяньхуа.