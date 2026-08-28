Бывший директор Олега Газманова получил семь лет за мошенничество

Суд приговорил экс-директора Газманова к семи годам колонии за мошенничество

Tекст: Мария Иванова

Хорошевский суд Москвы вынес приговор бывшему директору певца Олега Газманова Дмитрию Царенко, признав его виновным в мошенничестве, передает РИА «Новости».

«Окончательно назначить Царенко наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима», – решил суд. Назначенный срок учитывает предыдущий приговор, по которому фигурант получил шесть лет колонии.

В 2024 году Газманов обратился в полицию, заподозрив директора в хищении концертных гонораров. В результате Царенко получил четыре года колонии за 13 эпизодов мошенничества на 10,4 млн рублей. Позже появилось второе дело с 17 эпизодами на 15,3 млн рублей. Сам обвиняемый вину отрицал, утверждая, что передавал деньги артисту в полном объеме, а средства проводил через свое ИП ради налоговой выгоды по указанию певца.

Ранее Царенко пытался взыскать с Газманова 44 млн рублей, которые, по словам адвоката Алексея Новожилова, он переводил на счета артиста в течение пяти лет. Заявитель считал, что певец должен вернуть эти деньги, если не признает их гонорарами за концерты, однако суд отклонил иск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа прокурор запросил для Дмитрия Царенко девять лет колонии общего режима.

Весной московский суд оставил без движения иск бывшего директора к певцу на 44 млн рублей.

В начале августа суд продлил арест другому обвиняемому в мошенничестве экс-продюсеру артиста Филиппу Россе.