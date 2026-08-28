Захарова рассказала об опасности информационного фронта

Выступая на Форуме ветеранов СВО «Вместе победим»,Захарова подчеркнула, что западные страны регулярно распространяют фейки о России, передает РИА «Новости».
«Главное, помните, что этот информационный фронт опасен тем, что он вроде как не отнимает жизни – а фронт калечит и отнимает жизни. Этот фронт не наносит поражения прямо. Но самая большая опасность его заключается в том, что он невидимый», – сказала Захарова.
Дипломат добавила, что российское внешнеполитическое ведомство систематически опровергает ложную информацию в специальной рубрике «Антифейк». Кроме того, Захарова напомнила, что публикует разоблачения недостоверных сведений в своем личном Telegram-канале.
Ранее Захарова обвинила западную прессу в массовой фабрикации новостей.
Эксперты раскрыли механизм информационной войны Запада против России.