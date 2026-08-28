Вице-премьер Оверчук сообщил о переориентации инфраструктуры России на Восток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия переориентировалась на новые рынки из-за изменения глобальных векторов развития, передает РИА «Новости».

Выступая в национальном центре «Россия», вице-премьер Алексей Оверчук заявил: «Центр экономики мира сдвинулся, и это надо понимать. Он сдвинулся с Запада на Восток, и те процессы, которые мы развиваем у себя с точки зрения развития транспортно-логистических связей, они не идут в унисон с теми объективными процессами, которые существуют в мире».

Политик добавил, что страна фактически развернулась на Восток и активно улучшает логистическую инфраструктуру. Это необходимо для обеспечения экономики наилучшими возможностями для выхода к крупным развивающимся рынкам. В данном контексте особое значение приобретает международный транспортный коридор «Север – Юг».

Западный маршрут этого коридора включает участок длиной 162 км в Иране. Подготовка отрезка Решт – Астара позволяет доехать на поезде от Петербурга до иранского портового города Бендер-Аббас. Оверчук назвал эти транспортные изменения историческим событием, разворачивающимся на наших глазах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о смещении центра мирового развития в Азию.

Глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность в скором развитии международного транспортного коридора «Север – Юг».

Российский лидер констатировал увеличение объемов поставок по данному маршруту на 10% за первые пять месяцев текущего года.