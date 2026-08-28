Британская таможня изъяла рекордный за 15 лет объем кетамина

МВД Британии сообщило об изъятии рекордных 1,3 т кетамина на границе

Tекст: Мария Иванова

Пограничники Британии предотвратили ввоз в страну почти 1,3 т кетамина в первом квартале 2026 года, передает РИА «Новости». В МВД страны сообщили, что этот объем стал рекордным за последние 15 лет.

«Пограничные службы изъяли рекордное количество кетамина на границе Великобритании, предотвратив попадание в страну почти 1,3 т опасного наркотика», – говорится в заявлении Хоум-офиса.

В ведомстве уточнили, что количество изъятого в начале этого года вещества превышает показатели последнего квартала прошлого года на 42%. Предыдущий рекорд был установлен во втором квартале 2025 года, когда таможня перехватила 1238 кг наркотика. Кроме того, за аналогичный период на границе было изъято девять тонн кокаина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года британские пограничники изъяли в порту рекордную партию кокаина весом 2,4 т.

В мае суд в Калифорнии приговорил личного помощника актера Мэттью Перри к тюремному сроку за смертельную дозу кетамина.

За первые семь месяцев текущего года российские правоохранительные органы конфисковали свыше 13 тонн различных запрещенных веществ.