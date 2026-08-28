Росрыболовство назвало причину массовой гибели рыбы в тюменских реках

Росрыболовство: Рыба в реке Туре погибла из-за дефицита кислорода после паводка

Tекст: Мария Иванова

Причиной массовой гибели рыбы в тюменской реке Туре стал острый дефицит растворенного кислорода, передает ТАСС.

Специалисты Росрыболовства и ВНИРО оперативно отреагировали на сообщения о заморе, проведя тщательный анализ проб воды и биоресурсов.

«Причина гибели рыбы, согласно данным ВНИРО, – острый дефицит растворенного кислорода, вызванный аномальным летним паводком: в реки поступило значительное количество органики с затопленных территорий, а высокая температура воды ускорила ее окисление. Токсикологического отравления не зафиксировано», – сообщили в ведомстве.

Сейчас эксперты подсчитывают объемы погибшей рыбы и оценивают нанесенный ущерб. По прогнозам отраслевой науки, популяции массовых видов рыб в реках Тура, Тобол и Иртыш смогут восстановиться естественным путем.

Однако для сохранения ценных пород, таких как сибирский осетр, стерлядь и нельма, потребуются специальные меры по искусственному воспроизводству. Ранее в Госдуме заявляли о полной утрате рыбных запасов в Туре и Тоболе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений.

Позже губернатор региона Александр Моор сообщил о затоплении почти 30 населенных пунктов из-за разлива рек Туры и Пышмы.

В начале августа уровень воды в ключевых водоемах региона пошел на спад.