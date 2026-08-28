Герой России Картавкин назвал основную задачу войск в ДНР

Герой России Картавкин сообщил о наращивании темпов наступления войск в ДНР

Tекст: Елизавета Шишкова

«Не так давно был доклад верховному главнокомандующему, где он отметил выполнение поставленных задач нашей дивизии, в том числе всеми мотострелковыми полками, которые входят в состав дивизии. Ближайшая наша задача – это освобождение всей территории Донецкой Народной Республики», – заявил генерал-майор Александр Картавкин на опубликованном Минобороны видео в Max.

Командир шестой мотострелковой дивизии также поблагодарил каждого военнослужащего соединения за вклад в выполнение поставленных задач. Он выразил уверенность, что все цели будут достигнуты в установленные сроки.

Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие российским военнослужащим. Звание Героя России получили генерал-майор Антон Грунис и командир шестой мотострелковой дивизии Александр Картавкин за мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России Владимир Путин поднял вопрос о присвоении генеральского звания командиру дивизии Александру Картавкину.

Ранее генерал-майор Антон Грунис доложил главе государства о прорыве рубежей обороны противника при освобождении Константиновки.

Сегодня командир четвертой мотострелковой бригады заверил россиян в грядущем достижении всех целей специальной военной операции.