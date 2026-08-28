Жертвами наводнения в Непале стали 538 человек

Разрушительное наводнение в Непале унесло жизни 538 человек

Tекст: Мария Иванова

Число жертв масштабного наводнения на севере Непала достигло 538 человек, передает РИА «Новости». Инцидент произошел из-за резкого повышения уровня воды в реке Бхоте-Коси, берущей начало в горах Тибета.

«Общее число погибших в результате наводнения на реке Бхоте-Коси в округе Расува достигло 538 человек», – отмечает портал Ratopati со ссылкой на национальное управление по снижению риска стихийных бедствий. Стихия обрушилась на приграничные районы Непала и Китая в среду, 26 августа.

На данный момент пропавшими без вести в Непале числятся 977 человек, среди которых 517 иностранцев. В соседнем Китае после мощного схода селя пропали 558 человек. Российская дипмиссия сообщила, что восемь граждан РФ самостоятельно эвакуировались из зоны бедствия в Катманду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Непала сообщили о прорыве берегов горного озера.

После мощного паводка в стране без вести пропала почти тысяча человек.

Во время масштабного стихийного бедствия спасатели благополучно эвакуировали двоих российских туристов.