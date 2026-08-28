В аэропорту Алма-Аты вспыхнул пассажирский лайнер FlyArystan

Сотрудник авиакомпании пострадал при возгорании самолета FlyArystan в Алма-Ате

Tекст: Мария Иванова

В аэропорту Алма-Аты загорелся самолет казахстанского лоукостера FlyArystan, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в ходе плановых технических работ, пассажиров и экипажа на борту не было.

«Локальное возгорание оперативно потушили экстренные службы аэропорта. Сотрудник группы Air Astana получил травмы, ему была оказана медпомощь, после чего он был отпущен из больницы», – отметили в пресс-службе.

Поврежденное воздушное судно временно выведено из эксплуатации. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Авиакомпания FlyArystan была создана группой Air Astana в 2019 году. Перевозчик выполняет внутренние и международные рейсы, используя самолеты семейства Airbus A320.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае летевший в Тюмень пассажирский самолет экстренно вернулся в Красноярск из-за технической неполадки.

В декабре 2024 года аэропорт Актау получил информацию о взрыве кислородного баллона на борту самолета. В результате крушения этого лайнера в Казахстане погибли 38 человек.