Экипаж тонущего сухогруза экстренно эвакуировали у берегов Турции

В Турции спасли экипаж начавшего тонуть по пути в Молдавию судна Svetoslava

Tекст: Мария Иванова

Сухогруз Svetoslava под флагом Палау, направлявшийся в Молдавию, внезапно начал тонуть у берегов турецкой провинции Кастамону, передает ТАСС.

Находившиеся на борту 13 моряков благополучно эвакуировались на спасательной шлюпке. Береговая охрана доставила их в порт Инеболу.

Инцидент произошел ночью, примерно в 26 милях от побережья. По неустановленным причинам вода начала поступать в машинное отделение. Капитан оперативно предупредил турецкие службы, которые направили три спасательных катера. После медосмотра в местной больнице моряков отпустили.

МВД Турции подтвердило факт происшествия, не раскрывая названия судна. Известно, что сухогруз дедвейтом около 4,9 тыс. тонн вез порядка 3 тыс. тонн удобрений в молдавский порт Джурджулешты. Судно 1971 года постройки, ранее называвшееся «Волго-Дон 5036», принадлежит стамбульской компании Salutta Shipping.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля сухогруз Pilatus Marine сел на мель в турецком проливе Дарданеллы.

В конце мая беспилотник атаковал турецкое грузовое судно в акватории Черного моря.

В начале того же месяца у берегов Турции из-за сильного шторма потерял управление камерунский сухогруз Ninova.