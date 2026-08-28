Завершился отбор участников на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге

Tекст: Елизавета Шишкова

Отбор на Международный фестиваль молодёжи, который пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года, завершён, сообщили в Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. На участие поступило более 113 тыс. анкет, в финальный список вошли 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны.

Впервые за историю фестивального движения число заявок от иностранных претендентов превысило российские на 32 тыс, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В итоговый состав вошли 5 тыс. представителей России и 5 тыс. иностранных граждан, среди которых 1 тыс. подростков от 14 до 17 лет, поровну из России и других стран.

Традиционно на Фестивале широко будет представлена молодёжь стран постсоветского пространства – более 1 тыс. представителей», – заявил генеральный директор Дирекции Дмитрий Иванов. Он отметил, что по числу делегатов лидируют Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, а также более 100 участников приедут из Франции, Британии и Италии.

Нововведением Фестиваля 2026 года стал отраслевой принцип формирования зарубежных делегаций. Участники представляют восемь ключевых сфер – от креативных индустрий, науки и спорта до государственного управления, медиа и IT. Это молодые учёные, предприниматели, спортсмены, деятели культуры и блогеры, уже добившиеся заметных результатов.

Среди участников – болгарский мэр Ивайло Данаилов, избранный в двадцать шесть лет и занимающийся развитием местного сообщества, а также предприниматель из Республики Конго Кристиан Бахати, возглавляющий крупную горнодобывающую компанию и основавший в 2019 году благотворительный фонд для помощи бедным в соседней Демократической Республике Конго. Участница из Узбекистана Фотима Богшохи разрабатывает ИИ-ассистента для сельских врачей и рассчитывает получить на форуме советы по масштабированию проекта.

В программе фестиваля заявлены и яркие представители цифровой среды. Индийский участник Амит Котхаваде во время пандемии создал приложение для отслеживания контактов с заболевшими COVID-19 и сейчас работает в госагентстве, где под его руководством экосистема стартапов выросла до 35 тыс. проектов. Испанский блогер Диего Родригес рассказал, что намерен показать своей аудитории «гостеприимную, открытую и современную» Россию.

Приглашения на Фестиваль уже успели стать вирусной темой в соцсетях. Особенно широко разошлось видео инфлюенсера из Индонезии Ангелихи Черилин, которая расплакалась от радости, узнав о поездке в Россию; ролик набрал более трёх миллионов просмотров. Эмоциональная реакция девушки вдохновила сотни других молодых людей по всему миру записать собственные видео-ожидания от Международного фестиваля молодёжи.